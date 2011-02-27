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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:23
moveton написав:
НБУ сделал показательную (летальную для Айбокс банка) порку.
Вопрос был не о массововости, а завалит ли ещё какой-то в обозримое время и насколько велик шанс, что это будет именно УБИБ. По количеству звоночков я пока вижу, что перед УБИБ ещё десяток кандидатур
- а фамилии этих предполагаемых красавцев?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:33
Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.
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Порт
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:40
Порт написав:
Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.
Подождем, мою маму. Подождем, твою мать @
Поки ледве до 38,65. Провінція, трохи стрьомна обмінка.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:41
Порт написав:
Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.
потенциальные места для вложения ухудшают условия конвертов.
"...завтра будет хуже, чем вчера"©
Привет "рассчетливым" ждунам, сидящем на мешке бумаги.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:50
flysoulfly написав: moveton написав:
. По количеству звоночков я пока вижу, что перед УБИБ ещё десяток кандидатур
- а фамилии этих предполагаемых красавцев?
Топ-10 в табличці
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Ромасик
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:09
На следующей неделе первые выплаты пенсий после повышения. Надеемся, что поддержат спрос на "грин".
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:10
flysoulfly написав: Порт написав:
Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.
потенциальные места для вложения ухудшают условия конвертов.
"...завтра будет хуже, чем вчера"©
Привет "рассчетливым" ждунам, сидящем на мешке бумаги.
Понятно, понятно, будиттокадешеветь.
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Порт
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:14
Ромасик написав: flysoulfly написав: moveton написав:
. По количеству звоночков я пока вижу, что перед УБИБ ещё десяток кандидатур
- а фамилии этих предполагаемых красавцев?
Топ-10 в табличці
не факт! но как одна из версий.
a аналогичный топ10 потенциалных красавцев но по другим признакам?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:18
Порт написав: flysoulfly написав: Порт написав:
Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.
потенциальные места для вложения ухудшают условия конвертов.
"...завтра будет хуже, чем вчера"©
Привет "рассчетливым" ждунам, сидящем на мешке бумаги.
Понятно, понятно, будиттокадешеветь.
вижу, что не понятно:
время уходит!
два месяца было чьотко вниз - до конца марта отскочит выше сегодняшних уровней? не факт
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:22
[/quote]потенциальные места для вложения ухудшают условия конвертов.
"...завтра будет хуже, чем вчера"©
Привет "рассчетливым" ждунам, сидящем на мешке бумаги.[/quote]
Понятно, понятно, "будиттокадешеветь".[/quote]вижу, что не понятно:
время уходит!
два месяца было чьотко вниз - до конца марта отскочит выше сегодняшних уровней? не факт[/quote]
Про дешеветь - это был сарказм. Уяснил, загонщик оленей в гривну?
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Порт
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