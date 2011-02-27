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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:27

А я вже сподівався позакидувати частину в грн. на 3 міс в депо і відпочити від біганини, а воно знов почалось :roll:
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:29

  Economist написав:На следующей неделе первые выплаты пенсий после повышения. Надеемся, что поддержат спрос на "грин".

Еще 7-го числа получил "повышенную"... На целых 1,3%... Меньше трех долларов прибавка- с таким не сильно поддержишь спрос... :D :D :D
Vivat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:35

Курсу нема з чого суттєво рости - Україну заливають доларами і євро, конверти крутяться і долар у обмінниках мало хто купує.
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Vivat написав:Еще 7-го числа получил "повышенную"... На целых 1,3%... Меньше трех долларов прибавка- с таким не сильно поддержишь спрос...

От в мами 99% знайомих отримали надбавку +100 грн., адже "всім, хто вийшов на пенсію в 20-23 роках і так платять забагато (с)".
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 17 бер, 2023 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:Курсу нема з чого суттєво рости - Україну заливають доларами і євро, конверти крутяться і долар у обмінниках мало хто купує.

Це поки. ИМХО скоро (травень-липень) значно більше військових отримає по 100к і це відновить попит.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:44

  slonslon написав:А я вже сподівався позакидувати частину в грн. на 3 міс в депо і відпочити від біганини, а воно знов почалось :roll:
Ви сподівались, а я закинув. І не на 3 місяці, а на 2 роки...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Планую зайти в ТАСю (офлайн)Підкажіть чи є якісь нюанси? Відкриття депо в любий робочий час чи краще зранку? Дякую всім.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:52

  ihorsic написав:Планую зайти в ТАСю (офлайн)Підкажіть чи є якісь нюанси? Відкриття депо в любий робочий час чи краще зранку? Дякую всім.

до 16:00
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:53

  asti написав:
  slonslon написав:А я вже сподівався позакидувати частину в грн. на 3 міс в депо і відпочити від біганини, а воно знов почалось :roll:
Ви сподівались, а я закинув. І не на 3 місяці, а на 2 роки...

овдз?
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:11

В некоторых местах уже покупка по 38,75

Хорошо пошли, рост без откатов происходит
Evgeny
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