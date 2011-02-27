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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:29
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Vivat
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:35
Курсу нема з чого суттєво рости - Україну заливають доларами і євро, конверти крутяться і долар у обмінниках мало хто купує.
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Snower
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:35
Vivat написав:
Еще 7-го числа получил "повышенную"... На целых 1,3%... Меньше трех долларов прибавка- с таким не сильно поддержишь спрос...
От в мами 99% знайомих отримали надбавку +100 грн., адже "всім, хто вийшов на пенсію в 20-23 роках і так платять забагато (с)".
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 17 бер, 2023 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:41
Snower написав:
Курсу нема з чого суттєво рости - Україну заливають доларами і євро, конверти крутяться і долар у обмінниках мало хто купує.
Це поки. ИМХО скоро (травень-липень) значно більше військових отримає по 100к і це відновить попит.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:44
slonslon написав:
А я вже сподівався позакидувати частину в грн. на 3 міс в депо і відпочити від біганини, а воно знов почалось
Ви сподівались, а я закинув. І не на 3 місяці, а на 2 роки...
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asti
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:44
Планую зайти в ТАСю (офлайн)Підкажіть чи є якісь нюанси? Відкриття депо в любий робочий час чи краще зранку? Дякую всім.
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ihorsic
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:52
ihorsic написав:
Планую зайти в ТАСю (офлайн)Підкажіть чи є якісь нюанси? Відкриття депо в любий робочий час чи краще зранку? Дякую всім.
до 16:00
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alter
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:53
asti написав: slonslon написав:
А я вже сподівався позакидувати частину в грн. на 3 міс в депо і відпочити від біганини, а воно знов почалось
Ви сподівались, а я закинув. І не на 3 місяці, а на 2 роки...
овдз?
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:11
В некоторых местах уже покупка по 38,75
Хорошо пошли, рост без откатов происходит
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:39
Danik написав:
Бросайте. (Если не Гарант и Виктория)
у виктории чуть лучше курс, чем у гаранта, но обменники ужасные коморки, которые не закрываются за тобой, а те отделения, где можно слить 5к очень далеко
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