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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:49
Укргаз не подадут на ликвидацию, из-за того что государственный, но карусель в нем видать решили прикрыть конвертационным курсом, я уже так не вижу в нем смысла, последние депо забираю и досвидос
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Krokodil
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:04
Krokodil написав: Danik написав:
Бросайте. (Если не Гарант и Виктория)
у виктории чуть лучше курс, чем у гаранта, но обменники ужасные коморки, которые не закрываются за тобой, а те отделения, где можно слить 5к очень далеко
Ба які балувані олігархи, двері не закриваються. Аж цілі 5 тисяч здають. Требуйте інкасаторський броневик і охорону щоб вас супроводжували після обмінки.
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alex lem
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:56
alex lem написав: Krokodil написав: Danik написав:
Бросайте. (Если не Гарант и Виктория)
у виктории чуть лучше курс, чем у гаранта, но обменники ужасные коморки, которые не закрываются за тобой, а те отделения, где можно слить 5к очень далеко
Ба які балувані олігархи, двері не закриваються. Аж цілі 5 тисяч здають. Требуйте інкасаторський броневик і охорону щоб вас супроводжували після обмінки.
Беріть жінку, нехай стоїть на шухері
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:08
Krokodil написав:
Укргаз не подадут на ликвидацию, из-за того что государственный, но карусель в нем видать решили прикрыть конвертационным курсом, я уже так не вижу в нем смысла, последние депо забираю и досвидос
Он не государственный.
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deneg net
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:10
deneg net
94,9409% АКЦІЙ УКРГАЗБАНКУ НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:14
Дюрі-бачі Це не значить що він державний.
Укргазбанк це Публічне Акціонерне Товариство Акционерний Банк.
Де ви тут побачили державний?
Державний банк це Ощад або Ексім
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:18
Krokodil написав: Danik написав:
Бросайте. (Если не Гарант и Виктория)
у виктории чуть лучше курс, чем у гаранта, но обменники ужасные коморки, которые не закрываются за тобой, а те отделения, где можно слить 5к очень далеко
Курс выравнивается +/- пару копеек между обменками на протяжении дня.
По поводу коморок Виктории это да. Но тут как говориться "вам шашечки или ехать"
Раньше у них всегда охранник рядом с ларьком стоял.
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Danik
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