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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Укргаз не подадут на ликвидацию, из-за того что государственный, но карусель в нем видать решили прикрыть конвертационным курсом, я уже так не вижу в нем смысла, последние депо забираю и досвидос
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:04

  Krokodil написав:
  Danik написав:
Бросайте. (Если не Гарант и Виктория)

у виктории чуть лучше курс, чем у гаранта, но обменники ужасные коморки, которые не закрываются за тобой, а те отделения, где можно слить 5к очень далеко

Ба які балувані олігархи, двері не закриваються. Аж цілі 5 тисяч здають. Требуйте інкасаторський броневик і охорону щоб вас супроводжували після обмінки. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:15

  Krokodil написав:Укргаз не подадут на ликвидацию, из-за того что государственный, но карусель в нем видать решили прикрыть конвертационным курсом, я уже так не вижу в нем смысла, последние депо забираю и досвидос

А який порекомендуєте з надійних і з вигіднішим курсом ? Бо після історій з ним також планую виводити з нього конверти
marchalericson
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:08

  Krokodil написав:Укргаз не подадут на ликвидацию, из-за того что государственный, но карусель в нем видать решили прикрыть конвертационным курсом, я уже так не вижу в нем смысла, последние депо забираю и досвидос

Он не государственный.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:10

deneg net
94,9409% АКЦІЙ УКРГАЗБАНКУ НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:14

Дюрі-бачі Це не значить що він державний.
Укргазбанк це Публічне Акціонерне Товариство Акционерний Банк.
Де ви тут побачили державний?
Державний банк це Ощад або Ексім
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:18

  Krokodil написав:
  Danik написав:
Бросайте. (Если не Гарант и Виктория)

у виктории чуть лучше курс, чем у гаранта, но обменники ужасные коморки, которые не закрываются за тобой, а те отделения, где можно слить 5к очень далеко


Курс выравнивается +/- пару копеек между обменками на протяжении дня.

По поводу коморок Виктории это да. Но тут как говориться "вам шашечки или ехать"
Раньше у них всегда охранник рядом с ларьком стоял.
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:15

Алльо гараж. Закінчуєм флудить про обмінки і курси. Шановний ТС дописав над таблицею малесенькими буквами що буде кірдик таблиці.
Останнє кітайске попередження.
Ша бля. :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:27

Курсы имеют прямое отношение к данной ветке.
Порт
 
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