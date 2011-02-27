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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:12

  Vivat написав:
  Economist написав:На следующей неделе первые выплаты пенсий после повышения. Надеемся, что поддержат спрос на "грин".

Еще 7-го числа получил "повышенную"... На целых 1,3%... Меньше трех долларов прибавка- с таким не сильно поддержишь спрос... :D :D :D
тёща на 129 грв больше получила , перемога .
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:17

  Алексей77 написав:Кто получал в ИЗИ как сейчас выдает по качеству купюр?

Синіми видали в ТАСі, але продовжується їх дебільна практика із замовленням, тому треба чекати від 5 до 10 робочих днів видачу. Тому в мене там останній вклад залишився, на нові кола з ними не йду
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

AVF написав:Синіми видали в ТАСі, але продовжується їх дебільна практика із замовленням, тому треба чекати від 5 до 10 робочих днів видачу. Тому в мене там останній вклад залишився, на нові кола з ними не йду
так і курс не розполагає
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:56

  Frez написав:
  Vivat написав:
  Economist написав:На следующей неделе первые выплаты пенсий после повышения. Надеемся, что поддержат спрос на "грин".

Еще 7-го числа получил "повышенную"... На целых 1,3%... Меньше трех долларов прибавка- с таким не сильно поддержишь спрос... :D :D :D
тёща на 129 грв больше получила , перемога .

Дуже багато корисної інформації :)
Мати +20% отримала приблизно. І шо?
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 790791792793
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