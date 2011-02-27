Синіми видали в ТАСі, але продовжується їх дебільна практика із замовленням, тому треба чекати від 5 до 10 робочих днів видачу. Тому в мене там останній вклад залишився, на нові кола з ними не йду
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:17
Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
так і курс не розполагає
Додано: Суб 18 бер, 2023 08:11
Утро доброе, Евгений!
Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий...
И чтобы два раза не вставать
Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу
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