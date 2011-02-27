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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:17
Алексей77 написав:
Кто получал в ИЗИ как сейчас выдает по качеству купюр?
Синіми видали в ТАСі, але продовжується їх дебільна практика із замовленням, тому треба чекати від 5 до 10 робочих днів видачу. Тому в мене там останній вклад залишився, на нові кола з ними не йду
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:43
AVF написав:Синіми видали в ТАСі, але продовжується їх дебільна практика із замовленням, тому треба чекати від 5 до 10 робочих днів видачу. Тому в мене там останній вклад залишився, на нові кола з ними не йду
так і курс не розполагає
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Додано: Суб 18 бер, 2023 08:11
Утро доброе, Евгений!
Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий...
И чтобы два раза не вставать
Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу
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Додано: Суб 18 бер, 2023 08:37
Искатель написав:
Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий...
Крайній раз було 3000, але вони це писали. Але брали і менше на кілька коп дешевше.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 08:51
Искатель написав:
Утро доброе, Евгений!
Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий...
И чтобы два раза не вставать
Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу
Как показывает практика последнего мес., то на выходные вгору, пон-четверг вниз.
А след.выходные ждать??? Там уже и конец мес., плюс у некоторых банков карусель на 93 дня... А Приват, то с 25 по 30 в отделениях аншлаг пенсионеров и погашающих кредитки, в кассу чел 20 постоянно, плюс тревоги и закрыты...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 18 бер, 2023 11:01
Искатель написав:
Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу
кто-то вышел на скользкую дорожку баксозакупок?
"майоры с баулами" ?
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flysoulfly
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Додано: Суб 18 бер, 2023 11:10
flysoulfly написав: Искатель написав:
Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу
кто-то вышел на скользкую дорожку баксозакупок?
"майоры с баулами" ?
Пенсионеры с новыми пенсиями...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 18 бер, 2023 11:17
За таблицею: по-моєму в Альянсі курс 36.91+0.7%= 37.1684. Учора поклав.
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Pete77
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