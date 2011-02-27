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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 790791792793>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 23:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

AVF написав:Синіми видали в ТАСі, але продовжується їх дебільна практика із замовленням, тому треба чекати від 5 до 10 робочих днів видачу. Тому в мене там останній вклад залишився, на нові кола з ними не йду
так і курс не розполагає
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 08:11

  Evgeny написав:Ссылки на тг обменок

https://t.me/kate_currency

https://t.me/obmen_kyiv

https://t.me/obmnvlt

Утро доброе, Евгений!
Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий...

И чтобы два раза не вставать :)
Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 08:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Искатель написав:Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий... :)


Крайній раз було 3000, але вони це писали. Але брали і менше на кілька коп дешевше.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 08:51

  Искатель написав:
  Evgeny написав:Ссылки на тг обменок

https://t.me/kate_currency

https://t.me/obmen_kyiv

https://t.me/obmnvlt

Утро доброе, Евгений!
Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий...

И чтобы два раза не вставать :)
Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу :)

Как показывает практика последнего мес., то на выходные вгору, пон-четверг вниз.
А след.выходные ждать??? Там уже и конец мес., плюс у некоторых банков карусель на 93 дня... А Приват, то с 25 по 30 в отделениях аншлаг пенсионеров и погашающих кредитки, в кассу чел 20 постоянно, плюс тревоги и закрыты...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:01

  Искатель написав:Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу
кто-то вышел на скользкую дорожку баксозакупок?
"майоры с баулами" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:10

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:Господа карусельщики!
На следующей неделе в столице продажа будет 39,00, а покупка в отдельных местах - около 38,90. Не торопитесь сдавать сегодня-завтра, готовьте свои котлеты к обмену по более выгодному курсу
кто-то вышел на скользкую дорожку баксозакупок?
"майоры с баулами" ?

Пенсионеры с новыми пенсиями... :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:39

  Pete77 написав:За таблицею: по-моєму в Альянсі курс 36.91+0.7%= 37.1684. Учора поклав.
там саме так і прораховано
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:49

Виктория в Киеве уже по 38,80 покупает.

Пока рост с четверга идёт без откатов, что даёт надежду что курс может и до 39,00 дойдёт
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:11

  AVF написав:
  Алексей77 написав:Кто получал в ИЗИ как сейчас выдает по качеству купюр?

Синіми видали в ТАСі, але продовжується їх дебільна практика із замовленням, тому треба чекати від 5 до 10 робочих днів видачу. Тому в мене там останній вклад залишився, на нові кола з ними не йду

А можно заранее заказать и получить в дату окончания?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:
  AVF написав:
  Алексей77 написав:Кто получал в ИЗИ как сейчас выдает по качеству купюр?

Синіми видали в ТАСі, але продовжується їх дебільна практика із замовленням, тому треба чекати від 5 до 10 робочих днів видачу. Тому в мене там останній вклад залишився, на нові кола з ними не йду

А можно заранее заказать и получить в дату окончания?
Так
Ромасик
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