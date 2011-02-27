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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:32

38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:41

  Порт написав:38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.

Только хотел это написать ))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:15

  Порт написав:38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:24

  asti написав:
  Порт написав:38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...

Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:30

  Порт написав:38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.


  Evgeny написав:Только хотел это написать ))


  asti написав:На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...


  Investor_K написав:Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики


Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ромасик написав:
Искатель написав:Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий... :)


Крайній раз було 3000, але вони це писали. Але брали і менше на кілька коп дешевше.
На 5 копійок меньше роздріб
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Табличка в форматі html станом на 17/3/2023
https://fex.net/uk/s/m25dckp
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:33

  Economist написав:Было бы хорошо добавить возможность в таблицу считать прибыль зависимо от конкретной вносимой сумы. Множество людей не покупают валюту на суммы, которые не округляются до сотни, чтобы не иметь потом проблем со снятием, в т.ч. и за гривню по невыгодному курсу. К тому же, валюта всегда заканчивается, и вложить в последний банк всю возможную сумму не всегда и не у всех получается.


хватит бредить
возьми калькулятор и посчитай доход на 1000 гривнах
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:36

  Порт написав:Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.



и вам не хворать


до 39,5 не рухаюсь
prodigy
 
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