Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 12:32
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Порт
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Додано: Суб 18 бер, 2023 12:41
Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Только хотел это написать ))
Evgeny
1
Форумчанин року
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2
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:15
Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
asti
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Додано: Суб 18 бер, 2023 13:24
asti написав: Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Investor_K
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Додано: Суб 18 бер, 2023 13:30
Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Evgeny написав:
Только хотел это написать ))
asti написав:
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
Investor_K написав:
Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 13:50
Ромасик написав: Искатель написав:
Интересно, а у Кати с какой суммы обмен стартует? Насколько я знаю, это ж вроде опт и немелкий...
Крайній раз було 3000, але вони це писали. Але брали і менше на кілька коп дешевше.
На 5 копійок меньше роздріб
2XL
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:19
Табличка в форматі html станом на 17/3/2023
https://fex.net/uk/s/m25dckp
deepfree
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:33
Economist написав:
Было бы хорошо добавить возможность в таблицу считать прибыль зависимо от конкретной вносимой сумы. Множество людей не покупают валюту на суммы, которые не округляются до сотни, чтобы не иметь потом проблем со снятием, в т.ч. и за гривню по невыгодному курсу. К тому же, валюта всегда заканчивается, и вложить в последний банк всю возможную сумму не всегда и не у всех получается.
хватит бредить
возьми калькулятор и посчитай доход на 1000 гривнах
prodigy
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:36
Порт написав:
Уже 38.73 есть. Привет торопыгам сдавальщикам.
и вам не хворать
до 39,5 не рухаюсь
prodigy
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:43
спасибо Investor_K Порт asti Evgeny за отключенную таблицу
Ascetic
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