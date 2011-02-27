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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ascetic написав:спасибо Investor_K Порт asti Evgeny за отключенную таблицу
чому таблиця не працює?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

otshelnick1 написав:
  Ascetic написав:спасибо Investor_K Порт asti Evgeny за отключенную таблицу
чому таблиця не працює?
Вище перелічені не можуть зупинитись.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Zochan написав:Вище перелічені не можуть зупинитись.
карусель має побочні ефекти? Перегойдалися мабуть
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Колеги, не шукайте ворогів там, де їх немає.
Просто mustbe завів собі нову пассію - табличку стосовно обміну валют. Попередня, мабуть, набридла. А щоб нова була більш популярною, треба було трохи хайпу. От і все.
Investor_K
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