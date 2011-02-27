|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30
Ascetic написав:
спасибо Investor_K Порт asti Evgeny за отключенную таблицу
чому таблиця не працює?
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:32
otshelnick1 написав: Ascetic написав:
спасибо Investor_K Порт asti Evgeny за отключенную таблицу
чому таблиця не працює?
Вище перелічені не можуть зупинитись.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:50
Zochan написав:
Вище перелічені не можуть зупинитись.
карусель має побочні ефекти? Перегойдалися мабуть
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 16:01
Колеги, не шукайте ворогів там, де їх немає.
Просто mustbe завів собі нову пассію - табличку стосовно обміну валют. Попередня, мабуть, набридла. А щоб нова була більш популярною, треба було трохи хайпу. От і все.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8585
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 16:11
Investor_K написав:
Колеги, не шукайте ворогів там, де їх немає.
Просто mustbe завів собі нову пассію - табличку стосовно обміну валют. Попередня, мабуть, набридла. А щоб нова була більш популярною, треба було трохи хайпу. От і все.
Нет, это не так. Тема конвертов мне, безусловно, интересна.
Просто достал бессмысленный флуд.
Впрочем - можете считать как угодно, ваше право.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6890
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 1139 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Суб 18 бер, 2023 16:29
mustbe написав: Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Evgeny написав:
Только хотел это написать ))
asti написав:
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
Investor_K написав:
Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Надовго?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 6034
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1379 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 17:44
Невже так важко тут не обговорювати курс валют? Справді, є ж спеціальна тема!
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55929
|
|
|5
|26081
|
|
|3
|6842
|
|