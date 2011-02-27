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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 792793794795796>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ascetic написав:спасибо Investor_K Порт asti Evgeny за отключенную таблицу
чому таблиця не працює?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

otshelnick1 написав:
  Ascetic написав:спасибо Investor_K Порт asti Evgeny за отключенную таблицу
чому таблиця не працює?
Вище перелічені не можуть зупинитись.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Zochan написав:Вище перелічені не можуть зупинитись.
карусель має побочні ефекти? Перегойдалися мабуть
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Колеги, не шукайте ворогів там, де їх немає.
Просто mustbe завів собі нову пассію - табличку стосовно обміну валют. Попередня, мабуть, набридла. А щоб нова була більш популярною, треба було трохи хайпу. От і все.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:11

  Investor_K написав:Колеги, не шукайте ворогів там, де їх немає.
Просто mustbe завів собі нову пассію - табличку стосовно обміну валют. Попередня, мабуть, набридла. А щоб нова була більш популярною, треба було трохи хайпу. От і все.

Нет, это не так. Тема конвертов мне, безусловно, интересна.
Просто достал бессмысленный флуд.
Впрочем - можете считать как угодно, ваше право.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  Порт написав:38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.


  Evgeny написав:Только хотел это написать ))


  asti написав:На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...


  Investor_K написав:Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики


Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Надовго?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 17:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Невже так важко тут не обговорювати курс валют? Справді, є ж спеціальна тема!
Snower
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 17:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения

БОГ с ней , уже многие определились и твердо стоят на позициях.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 17:52

  Ascetic написав:спасибо Investor_K Порт asti Evgeny за отключенную таблицу :twisted:


что-то с памятью моей стало (с)

без таблицы помню курсы своих банков
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:03

Курсы, не курсы - детский сад.
А что обсуждать тогда??? Всё стоит на месте, можно подумать банки меняются или ежедневно меняют условия...
Именно курсы сейчас влияют на карусель.....
Конечно лучше обсуждать Укргаз он госуд или не госуд.... Или почему завалили Айбокс??7
Хотя можно и это обсудить....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 18 бер, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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