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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 793794795796>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:09

  Игорь Алексеевич написав:Курсы, не курсы - детский сад.
А что обсуждать тогда??? Всё стоит на месте, можно подумать банки меняются или ежедневно меняют условия...

Дальше в этой теме, походу, без mustbe. Клуб жил и жить будет дальше.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:18

Спрашивали здесь, как предлагают дополнительно +5-7коп. за синие.
Сегодня звонил в 2 обменника, тел. на сайте Минфина. Сразу спрашивают - синие или не синие. За синие сказали дают 38,8, за обычные 38,73. Другой обменник сказал за синие 38,8, за обычные 38,75. Ерунда конечно с этими цветами, но говорят, что покупатели у них тоже берут лучше синие. Просто какой то бред пошёл по стране с этими цветами. Ничего будет, что вспомнить потом...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:24

  Ромасик написав:
mustbe написав:Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Надовго?

Судя по последним сообщениям - да, надолго. Если не навсегда
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:38

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Курсы, не курсы - детский сад.
А что обсуждать тогда??? Всё стоит на месте, можно подумать банки меняются или ежедневно меняют условия...

Дальше в этой теме, походу, без mustbe. Клуб жил и жить будет дальше.

Кто с первого дня в карусели, тот уже знает все банки участв. в этой акции и кто давно на этом форуме, то реально знает какие банки надо обходить стороной, а в какие можно вложиться. За таблицу конечно спасибо, помогала многим, особенно новичкам. Но думаю уже новеньких не будет, т.к. кто хотел уже вложился, а сейчас они перекладывается на новые сроки. Поэтому многих интересует курсы валют, т.к. есть ждуны 40,5, а так же есть карусельщики и им не важен какой именно на сегодня курс. Есть ещё категория - паникёры, которые ежедневно пишут, что всем прийдёт пипец.... Поэтому не стоит зацикливаться только на таблице, а наоборот надо тему развивать на всех направлениях, тогда она будет в топе лучших на форуме.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Если честно. На моменте прибыльность (привлекательность) конвертационных серьезно зависит от курса. Ликвидность ( скорость вращения) от качества полученной валюты. Обсуждение этих двух моментов - это не флуд. Это существенные условия депозитов. Запрет обсуждать эти вопросы - в корне неверен.
Согласен с коллегами, что условия банков каждый помнит. Если не помнит - можно поднять депозитные договора
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:44

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Курсы, не курсы - детский сад.
А что обсуждать тогда??? Всё стоит на месте, можно подумать банки меняются или ежедневно меняют условия...

Дальше в этой теме, походу, без mustbe. Клуб жил и жить будет дальше.

Кто с первого дня в карусели, тот уже знает все банки участв. в этой акции и кто давно на этом форуме, то реально знает какие банки надо обходить стороной, а в какие можно вложиться. За таблицу конечно спасибо, помогала многим, особенно новичкам. Но думаю уже новеньких не будет, т.к. кто хотел уже вложился, а сейчас они перекладывается на новые сроки. Поэтому многих интересует курсы валют, т.к. есть ждуны 40,5, а так же есть карусельщики и им не важен какой именно на сегодня курс. Есть ещё категория - паникёры, которые ежедневно пишут, что всем прийдёт пипец.... Поэтому не стоит зацикливаться только на таблице, а наоборот надо тему развивать на всех направлениях, тогда она будет в топе лучших на форуме.

100%. Тема эволюционировала. Автор этого не понял.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Судя по последним сообщениям - да, надолго. Если не навсегда

На форуме есть Игорь Алексеевич, человек сила.
По многим банкам имеет депозити, много чего знает - на крайняк никогда не откажет.
Посоветует и порекомендует и сможет отстоять свои убеждения аргументировано.
Живое общее важнее всяких таблиц.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:48

  Игорь Алексеевич написав:Курсы, не курсы - детский сад.
А что обсуждать тогда??? Всё стоит на месте, можно подумать банки меняются или ежедневно меняют условия...
Именно курсы сейчас влияют на карусель.....
Конечно лучше обсуждать Укргаз он госуд или не госуд.... Или почему завалили Айбокс??7
Хотя можно и это обсудить....

обсудите калькулятор ... его же еще не закрыли (пустозвоны)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:51

Предлагаю вернутся к топику. Я вот задумался, не рисково ли садиться далее в карусель Глобуса?
Как думаете, комрады?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:52

Автор цієї теми - mustbe. Тому він вирішує, що є офтопом, чи є він припустимим у вихідні, і взагалі визначає правила гри на цій гілці.
Для мене без mustbe та його таблички гілка втрачає левову частку своєї корисності.
З іншого боку - цей спам просто зворотній бік популярності гілки. Це як підвищена увага публіки до особистого життя, а не творчості популярного співака чи актора. Ну що може написати умовний Х, крім кольору купюр або того, що хто перший встряв, той у виграші і навпаки?
Як максимізувати прибуток? Як довго будуть жити такі депозити? Якісь технічні аспекти збору та візуалізації інформації? Тут важко сказати щось розумне, тому краще промовчати (це я про себе).
Тому, шановний mustbe, треба філософські відноситися до таких речей. Але Ваше рішення поважаю.
AlexTk
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