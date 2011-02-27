Дальше в этой теме, походу, без mustbe. Клуб жил и жить будет дальше.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 18:09
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:18
Спрашивали здесь, как предлагают дополнительно +5-7коп. за синие.
Сегодня звонил в 2 обменника, тел. на сайте Минфина. Сразу спрашивают - синие или не синие. За синие сказали дают 38,8, за обычные 38,73. Другой обменник сказал за синие 38,8, за обычные 38,75. Ерунда конечно с этими цветами, но говорят, что покупатели у них тоже берут лучше синие. Просто какой то бред пошёл по стране с этими цветами. Ничего будет, что вспомнить потом...))
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:24
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:38
Кто с первого дня в карусели, тот уже знает все банки участв. в этой акции и кто давно на этом форуме, то реально знает какие банки надо обходить стороной, а в какие можно вложиться. За таблицу конечно спасибо, помогала многим, особенно новичкам. Но думаю уже новеньких не будет, т.к. кто хотел уже вложился, а сейчас они перекладывается на новые сроки. Поэтому многих интересует курсы валют, т.к. есть ждуны 40,5, а так же есть карусельщики и им не важен какой именно на сегодня курс. Есть ещё категория - паникёры, которые ежедневно пишут, что всем прийдёт пипец.... Поэтому не стоит зацикливаться только на таблице, а наоборот надо тему развивать на всех направлениях, тогда она будет в топе лучших на форуме.
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Если честно. На моменте прибыльность (привлекательность) конвертационных серьезно зависит от курса. Ликвидность ( скорость вращения) от качества полученной валюты. Обсуждение этих двух моментов - это не флуд. Это существенные условия депозитов. Запрет обсуждать эти вопросы - в корне неверен.
Согласен с коллегами, что условия банков каждый помнит. Если не помнит - можно поднять депозитные договора
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:44
100%. Тема эволюционировала. Автор этого не понял.
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:45
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
На форуме есть Игорь Алексеевич, человек сила.
По многим банкам имеет депозити, много чего знает - на крайняк никогда не откажет.
Посоветует и порекомендует и сможет отстоять свои убеждения аргументировано.
Живое общее важнее всяких таблиц.
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:48
обсудите калькулятор ... его же еще не закрыли (пустозвоны)
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:51
Предлагаю вернутся к топику. Я вот задумался, не рисково ли садиться далее в карусель Глобуса?
Как думаете, комрады?
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:52
Автор цієї теми - mustbe. Тому він вирішує, що є офтопом, чи є він припустимим у вихідні, і взагалі визначає правила гри на цій гілці.
Для мене без mustbe та його таблички гілка втрачає левову частку своєї корисності.
З іншого боку - цей спам просто зворотній бік популярності гілки. Це як підвищена увага публіки до особистого життя, а не творчості популярного співака чи актора. Ну що може написати умовний Х, крім кольору купюр або того, що хто перший встряв, той у виграші і навпаки?
Як максимізувати прибуток? Як довго будуть жити такі депозити? Якісь технічні аспекти збору та візуалізації інформації? Тут важко сказати щось розумне, тому краще промовчати (це я про себе).
Тому, шановний mustbe, треба філософські відноситися до таких речей. Але Ваше рішення поважаю.
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