Додано: Суб 18 бер, 2023 18:38

Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: Курсы, не курсы - детский сад.

А что обсуждать тогда??? Всё стоит на месте, можно подумать банки меняются или ежедневно меняют условия... Курсы, не курсы - детский сад.А что обсуждать тогда??? Всё стоит на месте, можно подумать банки меняются или ежедневно меняют условия...

Дальше в этой теме, походу, без mustbe. Клуб жил и жить будет дальше. Дальше в этой теме, походу, без mustbe. Клуб жил и жить будет дальше.

Кто с первого дня в карусели, тот уже знает все банки участв. в этой акции и кто давно на этом форуме, то реально знает какие банки надо обходить стороной, а в какие можно вложиться. За таблицу конечно спасибо, помогала многим, особенно новичкам. Но думаю уже новеньких не будет, т.к. кто хотел уже вложился, а сейчас они перекладывается на новые сроки. Поэтому многих интересует курсы валют, т.к. есть ждуны 40,5, а так же есть карусельщики и им не важен какой именно на сегодня курс. Есть ещё категория - паникёры, которые ежедневно пишут, что всем прийдёт пипец.... Поэтому не стоит зацикливаться только на таблице, а наоборот надо тему развивать на всех направлениях, тогда она будет в топе лучших на форуме.