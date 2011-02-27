Додано: Суб 18 бер, 2023 19:19

Ну як показує розвиток подій - люди у яких флуд просто в крові, яким просто кортить похизуватись, які вони круті що вклались на початку, а тому пишуть про це щотижнево, які зациклені на кольорі банкнот та на 3-7 копійках, які вони можуть на цьому заробити - звичайно не зрозуміло навіщо ця тема та чому вимкнули таблицю. Вона дійсно їм не потрібна. Бо їх мізки, спосіб мислення налаштовані саме на флуд. І їм все одно де флудити, але тут більше читачів тому вони звикли писати саме тут. Тому їх не змінити, якщо тільки вони самі цього не захочуть. Їм не зрозуміти що тема створена для підтримання таблиці в актуальному стані. А коли вони починають флудити на десятки сторінок то топік-стартеру дійсно важко знаходити корисні зерна інформації з потоку їхньої полови. А тема то створена саме для цього!!! Не для чесання язиків безмізких йолопів, а для збору необхідної інформації для підтримання таблиці у актуальному стані. Так наразі такі зміни не відбуваються часто

але вони є. Так ті хто давно в темі знає більшість і банків і їх умов. Але... Умови таки змінюються і зручніше це відслідковувати саме в таблиці. В таблиці яка дає можливість визначити кращість пропозицій того чи іншого банку за кількома параметрами. До того ж крім таблиці в USD ще є й EUR. А там зміни відбуваються набагато частіше ніж в доларах. Так Євро депо не такі популярні але є люди які використовують і їх, а тому відсутність таблиці в євро для таких людей суттєвіша. Та і по доларах не думаю що в усіх депо рівномірно розподілені по місяцях. Особисто в мене в одному місяці закінчується приблизно 60-70% депо а в двох по 15-20%. В тих 2 місяцях де 15-20% потреба в таблиці не значна, а ось у третьому - якраз навпаки - бо є маса нюансів які вона дозволяє врахувати при необхідності заключати багато вкладів.



Якби на місці флудерів опинився я - то безумовно б вибачився перед mustbe і переніс свої обговорення на іншу гілку. Тим більше що такі гілки є і якраз тематично вони більше відповідають тому про що пишеться. Але для цього треба привселюдно визнати власну неправоту, а для цього необхідно мати сміливість, здатність визнавати власні помилки, достатньо високий рівень інтелекту та культури спілкування. Але мені чомусь здається, що згадані чесноти на жаль не дуже розповсюджені у сучасному суспільстві.



Втім був би радий помилитись.



Вибачте за офтоп та лонгрід.