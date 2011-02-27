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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 794795796797>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:всех 33-х ?

всегда можно позвонить на 0-800 банка и послушать лекцию
ничего в єтом зазорного нет .
глядишь и приоритети будут - в ето ложим, ети идем стороной
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:11

Вопрос по таблице mustbe.
Разделив гривны, вносимые на депозит, на итоговый курс, это и будет окончательная сумма долларов к получению после закрытия депозита?
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:19

Ну як показує розвиток подій - люди у яких флуд просто в крові, яким просто кортить похизуватись, які вони круті що вклались на початку, а тому пишуть про це щотижнево, які зациклені на кольорі банкнот та на 3-7 копійках, які вони можуть на цьому заробити - звичайно не зрозуміло навіщо ця тема та чому вимкнули таблицю. Вона дійсно їм не потрібна. Бо їх мізки, спосіб мислення налаштовані саме на флуд. І їм все одно де флудити, але тут більше читачів тому вони звикли писати саме тут. Тому їх не змінити, якщо тільки вони самі цього не захочуть. Їм не зрозуміти що тема створена для підтримання таблиці в актуальному стані. А коли вони починають флудити на десятки сторінок то топік-стартеру дійсно важко знаходити корисні зерна інформації з потоку їхньої полови. А тема то створена саме для цього!!! Не для чесання язиків безмізких йолопів, а для збору необхідної інформації для підтримання таблиці у актуальному стані. Так наразі такі зміни не відбуваються часто
але вони є. Так ті хто давно в темі знає більшість і банків і їх умов. Але... Умови таки змінюються і зручніше це відслідковувати саме в таблиці. В таблиці яка дає можливість визначити кращість пропозицій того чи іншого банку за кількома параметрами. До того ж крім таблиці в USD ще є й EUR. А там зміни відбуваються набагато частіше ніж в доларах. Так Євро депо не такі популярні але є люди які використовують і їх, а тому відсутність таблиці в євро для таких людей суттєвіша. Та і по доларах не думаю що в усіх депо рівномірно розподілені по місяцях. Особисто в мене в одному місяці закінчується приблизно 60-70% депо а в двох по 15-20%. В тих 2 місяцях де 15-20% потреба в таблиці не значна, а ось у третьому - якраз навпаки - бо є маса нюансів які вона дозволяє врахувати при необхідності заключати багато вкладів.

Якби на місці флудерів опинився я - то безумовно б вибачився перед mustbe і переніс свої обговорення на іншу гілку. Тим більше що такі гілки є і якраз тематично вони більше відповідають тому про що пишеться. Але для цього треба привселюдно визнати власну неправоту, а для цього необхідно мати сміливість, здатність визнавати власні помилки, достатньо високий рівень інтелекту та культури спілкування. Але мені чомусь здається, що згадані чесноти на жаль не дуже розповсюджені у сучасному суспільстві.

Втім був би радий помилитись.

Вибачте за офтоп та лонгрід.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:21

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:всех 33-х ?
всегда можно позвонить на 0-800 банка и послушать лекцию
ничего в єтом зазорного нет

-или послушать в трубке полчасика зайоπливой музычки, чтоб в результате нескольких перепасовок-отфутболиваний узенько компетентнейших работничков дослушаться до "но мне сложно сказать -это курс ДО всех комиссий, или итоговый"
или, например, "курс скажут только в отделении, звоните на городской тел."(- а там аналогичные спецЫ)
или "зачем вам курс по телефону, если оформление конвертдепо только в отделении - вот и езжайте туда узнавать, нех зря звонить"
Они ж у нас многие самые-самые эксклюзивные и БЕСконкурентные на бкнковском рынке, судя по поведению работничков.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 18 бер, 2023 19:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:22

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:всех 33-х ?

всегда можно позвонить на 0-800 банка и послушать лекцию
ничего в єтом зазорного нет .
глядишь и приоритети будут - в ето ложим, ети идем стороной

Есть риск что куры навут, перепутают, не знают. Нужно для гарантии у 3 человек спросить. Практика лучше.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:37

Для цього та й іншого сайту чим більше заходів на сторінки, тим краще. Тому про цю таблицю автори з сайту писали. Тому офтоп та флуд модерами жорстко не карався. Нема таблиці, що ж. Подякуємо автору за терпіння. Життя продовжується.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:41

Таблица ОЧЕНЬ полезная, а автор уже не раз просил не флудить здесь, он отключал и предупреждал о последствиях, его право надо уважать.
Кому не нравится - сами идите к ебе...ям со своим мнением. Когда свалите отсюда со своим флудом, то таблица оживет. Валите скорее, сидеть без таблицы здесь глупо, без нее ветка форума умрет.
Дикарям, обсуждающим цвет купюр, рекомендую ознакомиться с требованиями НБУ к валюте и просто в кассе не брать ветхие и изношенные. Когда массовый отказ от старья станет нормой, то банки начнут за этим следить. Но человеческий фактор никто не отменял и всегда могут попытаться впарить, просто раззуйте глаза! Впаривание "подматрассникам" новых купюры подороже - тот же бизнес, что и прием изношенных купюр с комиссией, опять же - на ленивого лоха, который боится свою жопу переместить в соседнюю обменку, или совсем тупого, чтоб правильно воткнуть ее в терминал Привата, а потом выбрать в кассе подходящую. Таким примитивным кадрам надо заниматься чем-то попроще, обмен валют это уже не для вас!
Обсуждать отделения банков здесь также глупо, если речь не идет о тенденции, выявленной хотя бы в нескольких отделениях, плюс пишите о городе. Кого волнуют особенности банковских служащих вашего мухосранска???
Короче, задрали, с автором полностью согласен, засрали ветку, противно читать.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:Предлагаю вернутся к топику. Я вот задумался, не рисково ли садиться далее в карусель Глобуса?
Как думаете, комрады?
А мені Богуслаєв спати не дає
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:
  prodigy написав:без таблицы помню курсы своих банков
всех 33-х ?
:(
А ви олігарх
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  Ромасик написав:
mustbe написав:Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Надовго?

Судя по последним сообщениям - да, надолго. Если не навсегда
Доведеться освоювати ехель
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