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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 794795796797
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Нема таблиці, що ж.

За перебір (може бути: за перебірки) Бог дасть витрішки, тобто перебірливий нічого не отримає.
Вже всі давно сидять по своїх карусельках , перевірених часом і на віддачу синенькими.
Не на часі "метатся по банках в поисках большей вигоди " .
Случай з Айбоксом багато чого зруйнував у карусельному світогляді.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

З урахуванням того, що навіть у США в останній час падають банки, у нас може бути що завгодно :)
Snower
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:З урахуванням того, що навіть у США в останній час падають банки

у нас нема таких банків , невже стіко много паперу, що проблема розмістити в парі банків і не перейматися?
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:34

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Вопрос по таблице mustbe.
Разделив гривны, вносимые на депозит, на итоговый курс, это и будет окончательная сумма долларов к получению после закрытия депозита?

Да.
Кроме того - сумма к получению видна в подсказке к полю ИтоговыйКурс и при дабл-клике по нему.
Ну как видна. Видна - тем, у кого есть доступ к таблице
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:36

  Investor_K написав:100%. Тема эволюционировала. Автор этого не понял.

Та куда уж мне понять всю глубину ваших глубин
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:46

  Alien написав:Їм не зрозуміти що тема створена для підтримання таблиці в актуальному стані. А коли вони починають флудити на десятки сторінок то топік-стартеру дійсно важко знаходити корисні зерна інформації з потоку їхньої полови. А тема то створена саме для цього!!! Не для чесання язиків безмізких йолопів, а для збору необхідної інформації для підтримання таблиці у актуальному стані.

Вот просто +100. Лучше и не скажешь.
Цель создания и поддержания таблицы - сбор и упорядочивание информации.
Она напоняется не автоматом, а руками. Моими руками.
А если какой-то телепень каждый час сообщает курсы обменок у себя на районе - это чуток отвлекает.
Специально для этого - создал отдельную тему для курсов обменок, которую можно просто пролистывать, не вникая. Но нет, им надо гадить именно здесь, дело принципа
mustbe
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  #<1 ... 794795796797
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