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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:51
alex lem написав:
Нема таблиці, що ж.
За перебір (може бути: за перебірки) Бог дасть витрішки, тобто перебірливий нічого не отримає.
Вже всі давно сидять по своїх карусельках , перевірених часом і на віддачу синенькими.
Не на часі "метатся по банках в поисках большей вигоди " .
Случай з Айбоксом багато чого зруйнував у карусельному світогляді.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:12
З урахуванням того, що навіть у США в останній час падають банки, у нас може бути що завгодно
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Snower
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:18
Snower написав:
З урахуванням того, що навіть у США в останній час падають банки
у нас нема таких банків , невже стіко много паперу, що проблема розмістити в парі банків і не перейматися?
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Goodman
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:34
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Вопрос по таблице mustbe.
Разделив гривны, вносимые на депозит, на итоговый курс, это и будет окончательная сумма долларов к получению после закрытия депозита?
Да.
Кроме того - сумма к получению видна в подсказке к полю ИтоговыйКурс и при дабл-клике по нему.
Ну как видна. Видна - тем, у кого есть доступ к таблице
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mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:36
Investor_K написав:
100%. Тема эволюционировала. Автор этого не понял.
Та куда уж мне понять всю глубину ваших глубин
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:46
Alien написав:
Їм не зрозуміти що тема створена для підтримання таблиці в актуальному стані. А коли вони починають флудити на десятки сторінок то топік-стартеру дійсно важко знаходити корисні зерна інформації з потоку їхньої полови. А тема то створена саме для цього!!! Не для чесання язиків безмізких йолопів, а для збору необхідної інформації для підтримання таблиці у актуальному стані.
Вот просто +100. Лучше и не скажешь.
Цель создания и поддержания таблицы - сбор и упорядочивание информации.
Она напоняется не автоматом, а руками. Моими руками.
А если какой-то телепень каждый час сообщает курсы обменок у себя на районе - это чуток отвлекает.
Специально для этого - создал отдельную тему для курсов обменок, которую можно просто пролистывать, не вникая. Но нет, им надо гадить именно здесь, дело принципа
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mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:52
mustbe написав: Alien написав:
Їм не зрозуміти що тема створена для підтримання таблиці в актуальному стані. А коли вони починають флудити на десятки сторінок то топік-стартеру дійсно важко знаходити корисні зерна інформації з потоку їхньої полови. А тема то створена саме для цього!!! Не для чесання язиків безмізких йолопів, а для збору необхідної інформації для підтримання таблиці у актуальному стані.
Вот просто +100. Лучше и не скажешь.
Цель создания и поддержания таблицы - сбор и упорядочивание информации.
Она напоняется не автоматом, а руками. Моими руками.
А если какой-то телепень каждый час сообщает курсы обменок у себя на районе - это чуток отвлекает.
Специально для этого - создал отдельную тему для курсов обменок, которую можно просто пролистывать, не вникая. Но нет, им надо гадить именно здесь, дело принципа
Что еще за телепни? Вы что себе позволяете?
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Investor_K
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:56
Goodman написав:
Случай з Айбоксом багато чого зруйнував у карусельному світогляді.
абсолютно ничего не.
Ожидаемо потенциально проблемный(для клуба) был как большинство зеленых банков. Зеленые любят слишком деньги, судя по курсам. Подозрительно.
Всегда.
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flysoulfly
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:11
Из 33 банков, реально максимум 12 в топе и их курсы многим известны. Остальные или не интересны по курсам или тогда лучше держать под подушкой.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:16
Ромасик написав: mustbe написав: Ромасик написав:
Надовго?
Судя по последним сообщениям - да, надолго. Если не навсегда
Доведеться освоювати ехель
Удачи в этом нелёгком деле. Она вам пригодится.
Заодно изучите такие технологии (как минимум) как curl, json, parsing, scraping, ssl-pinning, jwt, bearer и десятки смежных.
Так то курсы по баксу обновляются каждый день, а по евро - и по несколько раз в день.
Удачи с икселькой
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mustbe
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