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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 796797798799>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:26

Хочу подякувати mustbe за цю гілку, за його працю та ту корисну інформацію, що є у його таблиці.
Дуже гідний продукт.

Жаль, що таблиця недоступна зараз.

Моє невдоволення та обурення на адресу всіх, хто порушує правила гілки, встановлені його автором.
Цим ви виявляте неповагу автору.
В цьому проявляється ваша низька культура, подеколи хамство.

Моє вам побажання: знайдіть інші місця де виявляти свій "інтелект".
Ваша провокативна поведінка не робить вам честі, але що вам з того, ви ж ховаєтеся за безособовими акаунтами.
PPO
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:27

Сделал таблицу - спасибо. Никто даже не заикнулся, что она хреновая или не нужная.
Но, будь мужиком и не надо раскисать, что типа здесь не по теме идёт обсуждения. :(
Курс имеет прямое отношение к карусели. А что тогда обсуждать???
Но, давайте обсуждать почему у Альянса курс меньше чем у Конкорда. Или давайте уболтаем вложиться в Мотор к Богуслаеву, там вообще всё на шару - людей 0000, валюты ......
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Знайшов в УБІБ. Оформлення з нуля пів години. Враження від відділення м'яко кажучи не дуже.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:32

таблица

Господа флудерасты, раз уж из-за вас удалили таблицу, то теперь хоть пишите в каких банках есть изменения. С курсом и так всем всё понятно, а вот изменения можно и пропустить. Проявите активность равную флуду
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:54

  Игорь Алексеевич написав:Сделал таблицу - спасибо. Никто даже не заикнулся, что она хреновая или не нужная.
Но, будь мужиком и не надо раскисать, что типа здесь не по теме идёт обсуждения. :(
Курс имеет прямое отношение к карусели. А что тогда обсуждать???
Но, давайте обсуждать почему у Альянса курс меньше чем у Конкорда. Или давайте уболтаем вложиться в Мотор к Богуслаеву, там вообще всё на шару - людей 0000, валюты ......

Курс-это главное в карусели. Изменения в банках происходят нечасто и о них нетрудно узнать. А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго здоровья всем!!!
Вот планирую начать карусель, подготовил счета в таких банках: укргаз, райф, моно, изи, тас, аккорд, приват, сенс , мтб, рада банк, а-банк.
Есть что то из вышеперечисленного, что категорически не советуете?
Днепр. Заранее спасибо
Если какой то достойный пропустил, буду рад за совет
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 22:03

  Kostya777 написав:Доброго здоровья всем!!!
Вот планирую начать карусель, подготовил счета в таких банках: укргаз, райф, моно, изи, тас, аккорд, приват, сенс , мтб, рада банк, а-банк.
Есть что то из вышеперечисленного, что категорически не советуете?
Днепр. Заранее спасибо
Если какой то достойный пропустил, буду рад за совет

Все - норм.
А что там есть ещё в вашем городе - смотрите сами
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 22:06

  2XL написав:Знайшов в УБІБ. Оформлення з нуля пів години. Враження від відділення м'яко кажучи не дуже.

Ну что с оформлением плохо понятно: меньше трёх часов для УБИБ как-то не правильно. А что с отделением не так?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 22:08

  Порт написав:А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.

Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 22:11

  mustbe написав:
  Порт написав:А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.

Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить

Так Вы обижены, что денег никто не платит? Зачем тогда нужен был весь этот цирк с обвинениями и оскорблениями?
Investor_K
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