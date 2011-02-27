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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:26
Хочу подякувати mustbe за цю гілку, за його працю та ту корисну інформацію, що є у його таблиці.
Дуже гідний продукт.
Жаль, що таблиця недоступна зараз.
Моє невдоволення та обурення на адресу всіх, хто порушує правила гілки, встановлені його автором.
Цим ви виявляте неповагу автору.
В цьому проявляється ваша низька культура, подеколи хамство.
Моє вам побажання: знайдіть інші місця де виявляти свій "інтелект".
Ваша провокативна поведінка не робить вам честі, але що вам з того, ви ж ховаєтеся за безособовими акаунтами.
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PPO
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:27
Сделал таблицу - спасибо. Никто даже не заикнулся, что она хреновая или не нужная.
Но, будь мужиком и не надо раскисать, что типа здесь не по теме идёт обсуждения.
Курс имеет прямое отношение к карусели. А что тогда обсуждать???
Но, давайте обсуждать почему у Альянса курс меньше чем у Конкорда. Или давайте уболтаем вложиться в Мотор к Богуслаеву, там вообще всё на шару - людей 0000, валюты ......
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:28
Знайшов в УБІБ. Оформлення з нуля пів години. Враження від відділення м'яко кажучи не дуже.
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2XL
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:32
Господа флудерасты, раз уж из-за вас удалили таблицу, то теперь хоть пишите в каких банках есть изменения. С курсом и так всем всё понятно, а вот изменения можно и пропустить. Проявите активность равную флуду
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deneg net
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:54
Игорь Алексеевич написав:
Сделал таблицу - спасибо. Никто даже не заикнулся, что она хреновая или не нужная.
Но, будь мужиком и не надо раскисать, что типа здесь не по теме идёт обсуждения.
Курс имеет прямое отношение к карусели. А что тогда обсуждать???
Но, давайте обсуждать почему у Альянса курс меньше чем у Конкорда. Или давайте уболтаем вложиться в Мотор к Богуслаеву, там вообще всё на шару - людей 0000, валюты ......
Курс-это главное в карусели. Изменения в банках происходят нечасто и о них нетрудно узнать. А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.
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Порт
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:56
Доброго здоровья всем!!!
Вот планирую начать карусель, подготовил счета в таких банках: укргаз, райф, моно, изи, тас, аккорд, приват, сенс , мтб, рада банк, а-банк.
Есть что то из вышеперечисленного, что категорически не советуете?
Днепр. Заранее спасибо
Если какой то достойный пропустил, буду рад за совет
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Kostya777
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:03
Kostya777 написав:
Доброго здоровья всем!!!
Вот планирую начать карусель, подготовил счета в таких банках: укргаз, райф, моно, изи, тас, аккорд, приват, сенс , мтб, рада банк, а-банк.
Есть что то из вышеперечисленного, что категорически не советуете?
Днепр. Заранее спасибо
Если какой то достойный пропустил, буду рад за совет
Все - норм.
А что там есть ещё в вашем городе - смотрите сами
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mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:06
2XL написав:
Знайшов в УБІБ. Оформлення з нуля пів години. Враження від відділення м'яко кажучи не дуже.
Ну что с оформлением плохо понятно: меньше трёх часов для УБИБ как-то не правильно. А что с отделением не так?
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moveton
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:08
Порт написав:
А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.
Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить
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mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:11
mustbe написав: Порт написав:
А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.
Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить
Так Вы обижены, что денег никто не платит? Зачем тогда нужен был весь этот цирк с обвинениями и оскорблениями?
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Investor_K
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