Додано: Суб 18 бер, 2023 22:55

А при чём курс в обменнике к таблице? В банке один в обменнике др., где они пересекаются и глючат таблицу???

Ещё раз назовите кто сказал, что хреновая таблица???

Что такое карусель ??? Это - дол. с сундука - обменник - банк.

Где нарушения карусели, если на ветке напишут, что поменял дол. в обменнике предпол. по курсу 38,8 или 38,85 синими и вложился в Приват по 37,45???

Где нарушения, если напишут, что получил через 3мес в Привате быстро или медленно дол. новые или старые и опять понес в обменник, что бы крутить карусель...????

А что тогда обсуждать можно в карусели???

Лопнул Айбокс так здесь обсуждали три дня что и как и почему - это по теме, почему он лопнул???

Или подскажите типа какой банк завтра лопнет, а то хочу заработать монет, но страшно нести....Уже насоветовали Айбокс....