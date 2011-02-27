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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 22:16
Investor_K написав: mustbe написав: Порт написав:
А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.
Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить
Так Вы обижены, что денег никто не платит?
Нет. Вы так ничего и не поняли. Я это делаю не ради донатов. Хотя - рад им, конечно.
Впрочем - могу выставить условием включения таблицы донат в 1к мне или на ВСУ.
Вы этого хотите ?
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mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:16
Зачем размазывать флуд.....по тарелке,человек потратил свое личное время на работу над этой таблицой(а ведь она многим облегчает работу)и в место того чтобы сказать СПАСИБО, начинают рассказывать что что-то не так и давать советы что еще нужно добавить,давай те не хамить и уважать труд того кто это создал
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REA 1109
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:17
mustbe написав: Порт написав:
А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.
Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить
Но хочется больше, правда?
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Порт
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:27
Kostya777 написав:
изи, тас,
Эти банки работают на одной лицензии от Таси, т.е. в них ОДНОВРЕМЕННО вы не сможете разместить депо на 100К/мес. И условия в Тасе гораздо лучше иЗи
ПС. И у вас же там есть один из лучших на сегодня Карусельных банков -- Восток.
Оч. советую
Востаннє редагувалось Amethyst
в Суб 18 бер, 2023 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:31
Investor_K написав:
Так Вы обижены, что денег никто не платит? Зачем тогда нужен был весь этот цирк с обвинениями и оскорблениями?
вы тролите или реально тупите?
есть данные в таблице которые затаскиваются в нее не автоматом а руками.
для того что бы затащить руками нужно что бы кто то в теме написал про изменение в банке.
вы считаете что автору таблицы больше нечем заняться чем перечитывать тонны вашего флуда что бы найти кто выложил обновление данных?
вполне возможно что вам и не чем больше заняться чем флудить в теме но автору более чем уверен что есть куда потратить свое время.
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mephala
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:31
Порт написав: mustbe написав: Порт написав:
А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.
Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить
Но хочется больше, правда?
Да, хочется, правда.
Я уважаю систему донатов. И в другой среде - она работает.
И мне она кажется более открытой и правильной, чем платные подписки, платное членство, платные услуги, логины-пароли и тд.
Но когда запускал свои донаты - трезво понимал, что это не тот случай. Не тот контингент.
Не ошибся. Но и не переймаюсь этим
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mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:34
Порт написав: mustbe написав: Порт написав:
А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.
Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить
Но хочется больше, правда?
тупое замечание учитывая как народ хвалился что заработал тоны баксов.
и явно вы никогда не делились с другими своим трудом безвозмездно.
иначе вы бы знали что если кто то чем то делится и о чем то просит, но это игнорируют, то это задевает больше чем отсутсвие оплаты.
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mephala
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:48
Но хочется больше, правда?
[/quote]
Да, хочется, правда.
Я уважаю систему донатов. И в другой среде - она работает.
И мне она кажется более открытой и правильной, чем платные подписки, платное членство, платные услуги, логины-пароли и тд.
Но когда запускал свои донаты - трезво понимал, что это не тот случай. Не тот контингент.
Не ошибся. Но и не переймаюсь этим[/quote]
Вот и хорошо, что иллюзии разбились о реальность. Основная движущая сила карусели- выгодная разница курсов, о чем и пишут. Всяческие таблицы-дело второстепенное.
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Порт
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:55
А при чём курс в обменнике к таблице? В банке один в обменнике др., где они пересекаются и глючат таблицу???
Ещё раз назовите кто сказал, что хреновая таблица???
Что такое карусель ??? Это - дол. с сундука - обменник - банк.
Где нарушения карусели, если на ветке напишут, что поменял дол. в обменнике предпол. по курсу 38,8 или 38,85 синими и вложился в Приват по 37,45???
Где нарушения, если напишут, что получил через 3мес в Привате быстро или медленно дол. новые или старые и опять понес в обменник, что бы крутить карусель...????
А что тогда обсуждать можно в карусели???
Лопнул Айбокс так здесь обсуждали три дня что и как и почему - это по теме, почему он лопнул???
Или подскажите типа какой банк завтра лопнет, а то хочу заработать монет, но страшно нести....Уже насоветовали Айбокс....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 18 бер, 2023 23:16
Порт написав:
Вот и хорошо, что иллюзии разбились о реальность. Основная движущая сила карусели- выгодная разница курсов, о чем и пишут. Всяческие таблицы-дело второстепенное.
Вы так и не поняли. Иллюзий - не было. Впрочем разговор не о том, не о донатах.
Если таблица - дело второстепенное - живите без неё, так тому и быть.
Изучайте иксельки, велкам ту приват, дело ваше
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mustbe
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