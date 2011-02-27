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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 797798799800
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Kostya777 написав:Вот планирую начать карусель, подготовил счета в таких банках: укргаз, райф, моно, изи, тас, аккорд, приват, сенс , мтб, рада банк, а-банк.
Есть что то из вышеперечисленного, что категорически не советуете?

Изи и ТАС - один банк юридически, можно открывать депозит в месяц только в одном из них.
Сейчас ТАС лучше.

Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу. И иногда задержки с заказом валюты после окончания депо.

мтб, рада банк - не системные и мелкие, это чуть более рисковано.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:28

  foxluck написав:Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу.
при чем национализация к отдаче гривной по оф.курсу?
Или - или :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:37

  flysoulfly написав:
  foxluck написав:Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу.
при чем национализация к отдаче гривной по оф.курсу?
Или - или :mrgreen:

Всё верно, риски есть и того и другого :) Хотя второго и не больше, чем у всех остальных не гос банков.
moveton
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