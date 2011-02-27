|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:22
Kostya777 написав:
Вот планирую начать карусель, подготовил счета в таких банках: укргаз, райф, моно, изи, тас, аккорд, приват, сенс , мтб, рада банк, а-банк.
Есть что то из вышеперечисленного, что категорически не советуете?
Изи и ТАС - один банк юридически, можно открывать депозит в месяц только в одном из них.
Сейчас ТАС лучше.
Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу. И иногда задержки с заказом валюты после окончания депо.
мтб, рада банк - не системные и мелкие, это чуть более рисковано.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 474
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:28
foxluck написав:
Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу.
при чем национализация к отдаче гривной по оф.курсу?
Или - или
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1780
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:37
flysoulfly написав: foxluck написав:
Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу.
при чем национализация к отдаче гривной по оф.курсу?
Или - или
Всё верно, риски есть и того и другого
Хотя второго и не больше, чем у всех остальных не гос банков.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3051
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55931
|
|
|5
|26081
|
|
|3
|6842
|
|