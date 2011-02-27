Додано: Нед 19 бер, 2023 04:18

mustbe написав: Порт написав: 38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно. 38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.

Evgeny написав: Только хотел это написать )) Только хотел это написать ))

asti написав: На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+... На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...

Investor_K написав: Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики



Таблица отключена.

Всем удачи и хорошего настроения Таблица отключена.Всем удачи и хорошего настроения

Ув. mustbe, думаю, что в столь довольно непростое время, многим, как завсегдатым форумчанам, так и просто незарегистрированым читателям, таблица была очень полезной, этакой шпаргалкой при открытии депозитов - за что Вам, конечно же, большое спасибо!Никто не уменьшает Ваши заслуги и труд при ее создании/редактировании. Большинство понимает, что это весьма не просто, затратно по времени и энергии, поэтому Вам и благодарно!Но так же хочу заметить, что и не мало одноклубников принимало участие в усовершенствовании таблицы, когда оперативно делились изменениями по условиям открытия или особенностями того или иного банка. В результате чего и было получено взаимовыгодное коллективное благо.Если таблица изначально была общедоступной и действительно преследовался лишь альтруизм, то пусть уже наверное она будет открытой для всех.Добро ведь делается тихо...Считаю, что в сложившейся ситуации, из-за нескольких человек все же не очень справедливо лишать возможности доступа к таблице всех, в частности тех, кто не флудил или вносил вклад в ее развитие.