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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:22
Kostya777 написав:
Вот планирую начать карусель, подготовил счета в таких банках: укргаз, райф, моно, изи, тас, аккорд, приват, сенс , мтб, рада банк, а-банк.
Есть что то из вышеперечисленного, что категорически не советуете?
Изи и ТАС - один банк юридически, можно открывать депозит в месяц только в одном из них.
Сейчас ТАС лучше.
Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу. И иногда задержки с заказом валюты после окончания депо.
мтб, рада банк - не системные и мелкие, это чуть более рисковано.
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foxluck
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Додано: Суб 18 бер, 2023 23:28
foxluck написав:
Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу.
при чем национализация к отдаче гривной по оф.курсу?
Или - или
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flysoulfly
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Додано: Суб 18 бер, 2023 23:37
flysoulfly написав: foxluck написав:
Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу.
при чем национализация к отдаче гривной по оф.курсу?
Или - или
Всё верно, риски есть и того и другого
Хотя второго и не больше, чем у всех остальных не гос банков.
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moveton
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1
Додано: Нед 19 бер, 2023 00:44
шо за дела?
разве так можно?
что происходит?
рекомендую )
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uaprofi
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Додано: Нед 19 бер, 2023 01:26
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Dollarman
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Додано: Нед 19 бер, 2023 01:38
писал выше неоднократно - пропустят через национализацию
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cohan
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Додано: Нед 19 бер, 2023 04:18
mustbe написав: Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Evgeny написав:
Только хотел это написать ))
asti написав:
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
Investor_K написав:
Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Ув. mustbe, думаю, что в столь довольно непростое время, многим, как завсегдатым форумчанам, так и просто незарегистрированым читателям, таблица была очень полезной, этакой шпаргалкой при открытии депозитов - за что Вам, конечно же, большое спасибо!
Никто не уменьшает Ваши заслуги и труд при ее создании/редактировании. Большинство понимает, что это весьма не просто, затратно по времени и энергии, поэтому Вам и благодарно!
Но так же хочу заметить, что и не мало одноклубников принимало участие в усовершенствовании таблицы, когда оперативно делились изменениями по условиям открытия или особенностями того или иного банка. В результате чего и было получено взаимовыгодное коллективное благо.
Если таблица изначально была общедоступной и действительно преследовался лишь альтруизм, то пусть уже наверное она будет открытой для всех.
Добро ведь делается тихо...
Считаю, что в сложившейся ситуации, из-за нескольких человек все же не очень справедливо лишать возможности доступа к таблице всех, в частности тех, кто не флудил или вносил вклад в ее развитие.
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FinTech
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Додано: Нед 19 бер, 2023 05:52
Варианты выхода из сложившейся ситуации:
- предоставить автору и/или 1-2 одноклубникам возможность чистить сообщения в этой теме (если конечно это возможно технически) - пропали бы неугодные ТС-у сообщения "курс", "цвет купюр" и тд
- автору систематизировать и указать в прикрепленке или в сообщении №1 (на крайний случай в табл) все правила общения, необходимые к выполнению (хозяин - барин) - в теме на сегодня 800 страниц, все прочесть практически не реально, важные сообщения автора многие могут просто не заметить, оперативно ознакомиться со всеми правилами темы банально негде
- автору быть чутку снисходительнее, не воспринимать так все близко к сердцу и не обижаться излишне
- сделать новую тему специально по изменениям в банк условиях, где изначально четко указать правила, вплоть до шаблона отметки в ней (ведь не раз было такое, что сигналы об изменении поступали, а их форма не устраивала и корректировка не производилась)
РS
В этом месяце курс снизился к минимуму с момента начала карусели, многие с торопыг переквалифицировались в ждунов, что им непривычно, остальные переживают, что карусель закончилась, изменений по банк условиям немного, отсюда и спорт интерес на повышение курса...
1-2 недели и флуд мог бы прекратиться сам по себе в принципе (что такое пара недель в сравнении с уже 8мес существования карусели).
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FinTech
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