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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 797798799800
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Kostya777 написав:Вот планирую начать карусель, подготовил счета в таких банках: укргаз, райф, моно, изи, тас, аккорд, приват, сенс , мтб, рада банк, а-банк.
Есть что то из вышеперечисленного, что категорически не советуете?

Изи и ТАС - один банк юридически, можно открывать депозит в месяц только в одном из них.
Сейчас ТАС лучше.

Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу. И иногда задержки с заказом валюты после окончания депо.

мтб, рада банк - не системные и мелкие, это чуть более рисковано.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:28

  foxluck написав:Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу.
при чем национализация к отдаче гривной по оф.курсу?
Или - или :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:37

  flysoulfly написав:
  foxluck написав:Сенс - есть риски национализации и отдачи гривнами по оф.курсу.
при чем национализация к отдаче гривной по оф.курсу?
Или - или :mrgreen:

Всё верно, риски есть и того и другого :) Хотя второго и не больше, чем у всех остальных не гос банков.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 00:44

шо за дела?
разве так можно?
что происходит?

рекомендую )

Клуб 100К - Теребеньки
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 01:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А что форумчане думают по Сенсу в свете новостей:
https://biz.censor.net/news/3406475/nat ... ulyatsiyah
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 01:38

  Dollarman написав:А что форумчане думают по Сенсу в свете новостей:
https://biz.censor.net/news/3406475/nat ... ulyatsiyah


писал выше неоднократно - пропустят через национализацию
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 04:18

  mustbe написав:
  Порт написав:38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.

  Evgeny написав:Только хотел это написать ))

  asti написав:На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...

  Investor_K написав:Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики


Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения


Ув. mustbe, думаю, что в столь довольно непростое время, многим, как завсегдатым форумчанам, так и просто незарегистрированым читателям, таблица была очень полезной, этакой шпаргалкой при открытии депозитов - за что Вам, конечно же, большое спасибо!

Никто не уменьшает Ваши заслуги и труд при ее создании/редактировании. Большинство понимает, что это весьма не просто, затратно по времени и энергии, поэтому Вам и благодарно!

Но так же хочу заметить, что и не мало одноклубников принимало участие в усовершенствовании таблицы, когда оперативно делились изменениями по условиям открытия или особенностями того или иного банка. В результате чего и было получено взаимовыгодное коллективное благо.

Если таблица изначально была общедоступной и действительно преследовался лишь альтруизм, то пусть уже наверное она будет открытой для всех.
Добро ведь делается тихо...

Считаю, что в сложившейся ситуации, из-за нескольких человек все же не очень справедливо лишать возможности доступа к таблице всех, в частности тех, кто не флудил или вносил вклад в ее развитие.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 05:52

Варианты выхода из сложившейся ситуации:
- предоставить автору и/или 1-2 одноклубникам возможность чистить сообщения в этой теме (если конечно это возможно технически) - пропали бы неугодные ТС-у сообщения "курс", "цвет купюр" и тд
- автору систематизировать и указать в прикрепленке или в сообщении №1 (на крайний случай в табл) все правила общения, необходимые к выполнению (хозяин - барин) - в теме на сегодня 800 страниц, все прочесть практически не реально, важные сообщения автора многие могут просто не заметить, оперативно ознакомиться со всеми правилами темы банально негде
- автору быть чутку снисходительнее, не воспринимать так все близко к сердцу и не обижаться излишне
- сделать новую тему специально по изменениям в банк условиях, где изначально четко указать правила, вплоть до шаблона отметки в ней (ведь не раз было такое, что сигналы об изменении поступали, а их форма не устраивала и корректировка не производилась)


РS
В этом месяце курс снизился к минимуму с момента начала карусели, многие с торопыг переквалифицировались в ждунов, что им непривычно, остальные переживают, что карусель закончилась, изменений по банк условиям немного, отсюда и спорт интерес на повышение курса...
1-2 недели и флуд мог бы прекратиться сам по себе в принципе (что такое пара недель в сравнении с уже 8мес существования карусели).
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 06:56

  FinTech написав:Варианты выхода из сложившейся ситуации:
- предоставить автору и/или 1-2 одноклубникам возможность чистить сообщения в этой теме (если конечно это возможно технически) - пропали бы неугодные ТС-у сообщения "курс", "цвет купюр" и тд
- автору систематизировать и указать в прикрепленке или в сообщении №1 (на крайний случай в табл) все правила общения, необходимые к выполнению (хозяин - барин) - в теме на сегодня 800 страниц, все прочесть практически не реально, важные сообщения автора многие могут просто не заметить, оперативно ознакомиться со всеми правилами темы банально негде
- автору быть чутку снисходительнее, не воспринимать так все близко к сердцу и не обижаться излишне
- сделать новую тему специально по изменениям в банк условиях, где изначально четко указать правила, вплоть до шаблона отметки в ней (ведь не раз было такое, что сигналы об изменении поступали, а их форма не устраивала и корректировка не производилась)


РS
В этом месяце курс снизился к минимуму с момента начала карусели, многие с торопыг переквалифицировались в ждунов, что им непривычно, остальные переживают, что карусель закончилась, изменений по банк условиям немного, отсюда и спорт интерес на повышение курса...
1-2 недели и флуд мог бы прекратиться сам по себе в принципе (что такое пара недель в сравнении с уже 8мес существования карусели).

Выход простой. Автор хрчет денег за табличку. Он об этом писал неоднократно. Кому она нужна - должны ему заплатить.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 07:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Питання тоді до автора таблиці - що тоді саме сюди писати ? По пунктам 1,2,3,4... Можливо таке, що тоді сюди нічого не можна буде писати, окрім сухих цифр подеяких змін курсів конвертів в банках.
1finanсier
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