|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 07:50
Доречи, автор таблиці може ввімкнути доступ до неї для усіх, хто не флудив - за логіном чи електронною поштою.
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 бер, 2023 08:24
mustbe написав: Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Evgeny написав:
Только хотел это написать ))
asti написав:
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
Investor_K написав:
Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Уважаемая администрация сайта Минфин.
Предлагаю Вам создать аналогичную таблицу, дабы привлечь еще больше пользователей для Вашего ресурса. Вы тем самым повысите кликабельность сайта, так же вы сможете монетизировать потраченные силы в виде привлечения рекламодатей.
Модераторы Faceless, Ірина_, Модератор
Прошу Вас рассмотреть данную идею.
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38652
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3721 раз.
- Подякували: 11922 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Нед 19 бер, 2023 08:43
Evgeny написав: mustbe написав: Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Evgeny написав:
Только хотел это написать ))
asti написав:
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
Investor_K написав:
Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Уважаемая администрация сайта Минфин.
Предлагаю Вам создать аналогичную таблицу, дабы привлечь еще больше пользователей для Вашего ресурса. Вы тем самым повысите кликабельность сайта, так же вы сможете монетизировать потраченные силы в виде привлечения рекламодатей.
Модераторы Faceless, Ірина_, Модератор
Прошу Вас рассмотреть данную идею.
Оце дійсно класна пропозиція!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8595
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 бер, 2023 08:46
Snower написав:
Доречи, автор таблиці може ввімкнути доступ до неї для усіх, хто не флудив - за логіном чи електронною поштою.
навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився
зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні
"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9536
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3117 раз.
- Подякували: 3180 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:04
prodigy написав: Snower написав:
Доречи, автор таблиці може ввімкнути доступ до неї для усіх, хто не флудив - за логіном чи електронною поштою.
навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився
зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні
"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?
Я пользуюсь многими таблицами от Минфина, это экономит время когда все данные агрегированны, например я пользуюсь
- Ставки по депозитам в банках
- Курсы обмена наличной валюты в банках
- Купля/продажа драгоценных металлов
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38652
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3721 раз.
- Подякували: 11922 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:04
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6388
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:08
Игорь Алексеевич написав:
Интересно во всех городах разные курсы на зелёные и синие???
Практически все обменники первым делом спрашивают какого цвета и потом начинается торг. С ходу за синие +5коп от таблички, но если сумма от 5 штук то могут +7коп.добавить.
Что за бред такой.... Спросил у них в чём проблема такая??? Говорят покупатели готовы покупать только синие..., обычные плохо идут на отдачу
В Киеве на опте спред всего 5 копеек. Старые вообще не принимают ( 1990 ), купюры 2006 только в хорошем состоянии.
Сейчас сложилась такая ситуация, что оптовые обменки еще более требовательные чем банки
Востаннє редагувалось Evgeny
в Нед 19 бер, 2023 09:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38652
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3721 раз.
- Подякували: 11922 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:09
Игорь Алексеевич написав:
:?:
Не во всех. Позавчера сдавал во Львове котлету. Синие, вподряд. Сказали, что им это пофиг.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8595
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|191
|
|
|77
|55940
|
|
|5
|26081
|
|