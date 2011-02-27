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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 06:56
FinTech написав:
Варианты выхода из сложившейся ситуации:
- предоставить автору и/или 1-2 одноклубникам возможность чистить сообщения в этой теме (если конечно это возможно технически) - пропали бы неугодные ТС-у сообщения "курс", "цвет купюр" и тд
- автору систематизировать и указать в прикрепленке или в сообщении №1 (на крайний случай в табл) все правила общения, необходимые к выполнению (хозяин - барин) - в теме на сегодня 800 страниц, все прочесть практически не реально, важные сообщения автора многие могут просто не заметить, оперативно ознакомиться со всеми правилами темы банально негде
- автору быть чутку снисходительнее, не воспринимать так все близко к сердцу и не обижаться излишне
- сделать новую тему специально по изменениям в банк условиях, где изначально четко указать правила, вплоть до шаблона отметки в ней (ведь не раз было такое, что сигналы об изменении поступали, а их форма не устраивала и корректировка не производилась)
РS
В этом месяце курс снизился к минимуму с момента начала карусели, многие с торопыг переквалифицировались в ждунов, что им непривычно, остальные переживают, что карусель закончилась, изменений по банк условиям немного, отсюда и спорт интерес на повышение курса...
1-2 недели и флуд мог бы прекратиться сам по себе в принципе (что такое пара недель в сравнении с уже 8мес существования карусели).
Выход простой. Автор хрчет денег за табличку. Он об этом писал неоднократно. Кому она нужна - должны ему заплатить.
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Investor_K
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Додано: Нед 19 бер, 2023 07:29
Питання тоді до автора таблиці - що тоді саме сюди писати ? По пунктам 1,2,3,4... Можливо таке, що тоді сюди нічого не можна буде писати, окрім сухих цифр подеяких змін курсів конвертів в банках.
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1finanсier
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Додано: Нед 19 бер, 2023 07:50
Доречи, автор таблиці може ввімкнути доступ до неї для усіх, хто не флудив - за логіном чи електронною поштою.
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Snower
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Додано: Нед 19 бер, 2023 08:24
mustbe написав: Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Evgeny написав:
Только хотел это написать ))
asti написав:
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
Investor_K написав:
Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Уважаемая администрация сайта Минфин.
Предлагаю Вам создать аналогичную таблицу, дабы привлечь еще больше пользователей для Вашего ресурса. Вы тем самым повысите кликабельность сайта, так же вы сможете монетизировать потраченные силы в виде привлечения рекламодатей.
Модераторы Faceless, Ірина_, Модератор
Прошу Вас рассмотреть данную идею.
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Evgeny
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Додано: Нед 19 бер, 2023 08:43
Evgeny написав: mustbe написав: Порт написав:
38.82. Двигаемся в правильном направлении, но медленно.
Evgeny написав:
Только хотел это написать ))
asti написав:
На следующей неделе судя по всему закрепимся на 39+...
Investor_K написав:
Это уровень нашей гордости, ув. Карусельщики
Таблица отключена.
Всем удачи и хорошего настроения
Уважаемая администрация сайта Минфин.
Предлагаю Вам создать аналогичную таблицу, дабы привлечь еще больше пользователей для Вашего ресурса. Вы тем самым повысите кликабельность сайта, так же вы сможете монетизировать потраченные силы в виде привлечения рекламодатей.
Модераторы Faceless, Ірина_, Модератор
Прошу Вас рассмотреть данную идею.
Оце дійсно класна пропозиція!
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Investor_K
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Додано: Нед 19 бер, 2023 08:46
Snower написав:
Доречи, автор таблиці може ввімкнути доступ до неї для усіх, хто не флудив - за логіном чи електронною поштою.
навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився
зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні
"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?
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prodigy
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Додано: Нед 19 бер, 2023 08:51
prodigy написав: Snower написав:
Доречи, автор таблиці може ввімкнути доступ до неї для усіх, хто не флудив - за логіном чи електронною поштою.
навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився
зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні
"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?
Агрегированные данные существенно экономят время. Я например пользуюсь таблицами Минфина
- ставки по депозитам в банках
- курсы обмена наличной валюты в банках
- заявки на драг.металлы.
Сайт Минфин даёт много полезной информации и экономит время.
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evgenijnovyj251
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Додано: Нед 19 бер, 2023 09:04
prodigy написав: Snower написав:
Доречи, автор таблиці може ввімкнути доступ до неї для усіх, хто не флудив - за логіном чи електронною поштою.
навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився
зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні
"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?
Я пользуюсь многими таблицами от Минфина, это экономит время когда все данные агрегированны, например я пользуюсь
- Ставки по депозитам в банках
- Курсы обмена наличной валюты в банках
- Купля/продажа драгоценных металлов
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Evgeny
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Додано: Нед 19 бер, 2023 09:04
Клуб 100К - Теребеньки.
Я понял там можно что то спросить, а то здесь НЭзя...
Так и не понял, что здесь можно обсуждать???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 19 бер, 2023 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 09:08
Игорь Алексеевич написав:
Интересно во всех городах разные курсы на зелёные и синие???
Практически все обменники первым делом спрашивают какого цвета и потом начинается торг. С ходу за синие +5коп от таблички, но если сумма от 5 штук то могут +7коп.добавить.
Что за бред такой.... Спросил у них в чём проблема такая??? Говорят покупатели готовы покупать только синие..., обычные плохо идут на отдачу
В Киеве на опте спред всего 5 копеек. Старые вообще не принимают ( 1990 ), купюры 2006 только в хорошем состоянии.
Сейчас сложилась такая ситуация, что оптовые обменки еще более требовательные чем банки
Востаннє редагувалось Evgeny
в Нед 19 бер, 2023 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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