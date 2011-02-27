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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 799800801802>
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:09

  Игорь Алексеевич написав::?:

Не во всех. Позавчера сдавал во Львове котлету. Синие, вподряд. Сказали, что им это пофиг.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:14

  mustbe написав:
  Порт написав:А такое отношение к опубликованию курсов объясняется тем, что это косвенно мешает монетизации экстаблицы для автора, в виде донатов и пр.

Все мои 10+ таблиц приносят аж 154 грн в месяц донатов на данный момент. Почти 4 бакса.
Это видно в статистике донатов.
Да, нехилая сумма. Есть о чём поговорить


Если проблема в оплате труда, это решается другим способом.
Вступи в переговоры с администрацией сайта Минфин, договорись о партнерстве, и получай достойную оплату за свой труд.

Из плюсов, размещение таблицы на базе сайта добавит улучшения в дизайне.
Востаннє редагувалось Evgeny в Нед 19 бер, 2023 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:16

  FinTech написав:Варианты выхода из сложившейся ситуации:
- предоставить автору и/или 1-2 одноклубникам возможность чистить сообщения в этой теме (если конечно это возможно технически) - пропали бы неугодные ТС-у сообщения "курс", "цвет купюр" и тд
- автору систематизировать и указать в прикрепленке или в сообщении №1 (на крайний случай в табл) все правила общения, необходимые к выполнению (хозяин - барин) - в теме на сегодня 800 страниц, все прочесть практически не реально, важные сообщения автора многие могут просто не заметить, оперативно ознакомиться со всеми правилами темы банально негде
- автору быть чутку снисходительнее, не воспринимать так все близко к сердцу и не обижаться излишне
- сделать новую тему специально по изменениям в банк условиях, где изначально четко указать правила, вплоть до шаблона отметки в ней (ведь не раз было такое, что сигналы об изменении поступали, а их форма не устраивала и корректировка не производилась)


РS
В этом месяце курс снизился к минимуму с момента начала карусели, многие с торопыг переквалифицировались в ждунов, что им непривычно, остальные переживают, что карусель закончилась, изменений по банк условиям немного, отсюда и спорт интерес на повышение курса...
1-2 недели и флуд мог бы прекратиться сам по себе в принципе (что такое пара недель в сравнении с уже 8мес существования карусели).

На счет ув. mustbe - поддерживаю! На счет бабок. Очень много вновь входящих в банки, и если каждый войдет по рефке mustbe (конечно если они есть) - то будут не плохие донаты. Я собственно всегда именно так и делаю.
valya
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:23

Перешёл на др. ветку общения, т.к. реально не понял, что здесь можно, а что нельзя обсуждать???
За таблицу - спасибо, но ветка затеряется, если тупо смотреть только таблицу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:45

Кто-то заходил в Поликом ?
Есть реальный опыт ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:46

  mustbe написав:Кто-то заходил в Поликом ?
Есть реальный опыт ?


Я заходил, уже 2 депозита ( февраль и март ) открыл. Что интересует ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:49

Кроме того, что утром - какие-то есть ещё нюансы ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:54

  mustbe написав:Кроме того, что утром - какие-то есть ещё нюансы ?


Если безработный, говори что работаешь в каком-то ООО "Рога и копыта"
Я вначале сказал что безработный, начали даже на первый депозит требовать документ о происхождении средств, мое замечание что до 400 тыс не нужно подтверждений, на них не подействовал.

( если что, у меня есть доки на средства, но до 400 тыс не хочу их показывать )
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:07

  Evgeny написав:
  mustbe написав:( если что, у меня есть доки на средства, но до 400 тыс не хочу их показывать )

Чего-то следует опасаться, показывая документы, подтверждающие доход?
odeshm6
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  2XL написав:Знайшов в УБІБ. Оформлення з нуля пів години. Враження від відділення м'яко кажучи не дуже.

Ну что с оформлением плохо понятно: меньше трёх часов для УБИБ как-то не правильно. А что с отделением не так?

Виглядає не як відділення банку, а як непрезентабельний внутрішній офіс. Хоча головне курс та повернення.

До речі, яка у них процедура заказу?
2XL
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