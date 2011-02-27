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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:11

  odeshm6 написав:
  Evgeny написав:
  mustbe написав:( если что, у меня есть доки на средства, но до 400 тыс не хочу их показывать )

Чего-то следует опасаться, показывая документы, подтверждающие доход?

Опасаться нечего, просто некоторые банки со своими требованиями превышают установленные требования НБУ. Пусть учатся работать в правовом поле.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:18

  2XL написав:До речі, яка у них процедура заказу?

В убибе - надо позвонить на горячку за пару дней до окончания и заказать снятие
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:22

mustbe
Зайди в ЛС, я по делу поговорить.
Evgeny
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