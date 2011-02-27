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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:11
odeshm6 написав: Evgeny написав: mustbe написав:
( если что, у меня есть доки на средства, но до 400 тыс не хочу их показывать )
Чего-то следует опасаться, показывая документы, подтверждающие доход?
Опасаться нечего, просто некоторые банки со своими требованиями превышают установленные требования НБУ. Пусть учатся работать в правовом поле.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:18
2XL написав:
До речі, яка у них процедура заказу?
В убибе - надо позвонить на горячку за пару дней до окончания и заказать снятие
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:22
mustbe
Зайди в ЛС, я по делу поговорить.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:55
2XL написав: moveton написав: 2XL написав:
Знайшов в УБІБ. Оформлення з нуля пів години. Враження від відділення м'яко кажучи не дуже.
Ну что с оформлением плохо понятно: меньше трёх часов для УБИБ как-то не правильно. А что с отделением не так?
Виглядає не як відділення банку, а як непрезентабельний внутрішній офіс. Хоча головне курс та повернення.
До речі, яка у них процедура заказу?
У них так виглядають багато відділень. Не звертайте уваги. Я у них забирав карусель вже 4 раза, ніякого заказу не робив. Дівчата самі відсліжують у кого закінчіється депо, та не тільки валюту завозять , а навіть документи готовлять заздалегідь. Було таке, що свіло вимкнули, а бумажні документи готові і тільки потрібно росписатися. Може це якось залежить від відділення, але в моєму саме так. До речи, купюри завжди сині, хоча читав тут скарги, що видають мотлохом. Не бачив мотлоха, може десь і є.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 11:58
mustbe написав: 2XL написав:
До речі, яка у них процедура заказу?
В убибе - надо позвонить на горячку за пару дней до окончания и заказать снятие
мені в убіб видали без предзамовлення (забирав поки що тільки 1 раз , Київ)
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