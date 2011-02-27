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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:11

  odeshm6 написав:
  Evgeny написав:
  mustbe написав:( если что, у меня есть доки на средства, но до 400 тыс не хочу их показывать )

Чего-то следует опасаться, показывая документы, подтверждающие доход?

Опасаться нечего, просто некоторые банки со своими требованиями превышают установленные требования НБУ. Пусть учатся работать в правовом поле.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:18

  2XL написав:До речі, яка у них процедура заказу?

В убибе - надо позвонить на горячку за пару дней до окончания и заказать снятие
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:22

mustbe
Зайди в ЛС, я по делу поговорить.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:55

  2XL написав:
moveton написав:
  2XL написав:Знайшов в УБІБ. Оформлення з нуля пів години. Враження від відділення м'яко кажучи не дуже.

Ну что с оформлением плохо понятно: меньше трёх часов для УБИБ как-то не правильно. А что с отделением не так?

Виглядає не як відділення банку, а як непрезентабельний внутрішній офіс. Хоча головне курс та повернення.

До речі, яка у них процедура заказу?

У них так виглядають багато відділень. Не звертайте уваги. Я у них забирав карусель вже 4 раза, ніякого заказу не робив. Дівчата самі відсліжують у кого закінчіється депо, та не тільки валюту завозять , а навіть документи готовлять заздалегідь. Було таке, що свіло вимкнули, а бумажні документи готові і тільки потрібно росписатися. Може це якось залежить від відділення, але в моєму саме так. До речи, купюри завжди сині, хоча читав тут скарги, що видають мотлохом. Не бачив мотлоха, може десь і є.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:58

  mustbe написав:
  2XL написав:До речі, яка у них процедура заказу?

В убибе - надо позвонить на горячку за пару дней до окончания и заказать снятие

мені в убіб видали без предзамовлення (забирав поки що тільки 1 раз , Київ)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 12:13

  deneg net написав:Дівчата самі відсліжують у кого закінчіється депо, та не тільки валюту завозять , а навіть документи готовлять заздалегідь. Було таке, що свіло вимкнули, а бумажні документи готові і тільки потрібно росписатися. Може це якось залежить від відділення, але в моєму саме так.

А какие особые документы на выдачу? Это же чисто кассовая операция. Вот с завозом - это как повезёт. Они-то пытаются, но не всегда получается. Мне уже второй раз звонят и говорят, что деньги меня будут ждать не в моём отделении, а в другом, куда ехать подальше (кстати, в разные разы отделения разные). Ну хоть звонят и то хлеб.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 12:35

  Игорь Алексеевич написав:Перешёл на др. ветку общения, т.к. реально не понял, что здесь можно, а что нельзя обсуждать???

Скатертью дорога, от вас всё равно никакой пользы не было - один флуд и бахвальство :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 12:39

добрый день, всем добрым людям
давно не заходил на сайт, а тут такие изменения

ув. mustbe а как быть с теми кто донатил? как то не справедливо получается.

А почему вообще то не сделать платный вход к таблице, пусть сума будет чисто символической, но зато Вы сами будете решать кому открывать вход а кому нет и тем самым сразу убьёте двух зайцев и флудёров "обрежете" и "копейка капнет". а кому не надо, тот пойдёт "дальше лесом" флудить на других сайтах.

скажу откровенно: Ваша таблица экономит целую кучу времени, за что Вам громадное спасибо. не хотелось бы от неё отказываться, да и труда Вы уже вложили не мало.

с уважением.
мирного неба нам всем
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 12:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:писал выше неоднократно - пропустят через национализацию
т.е. конверты можно не выводить?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:17

  prodigy написав: навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився

зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні

"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?


Ярославна спокойна 😉
Без таблицы жизнь не закончится, никто не запрещал иметь свои собственные, хотя бы даже простенькие в том же экселе.

Речь о том, что зачем все усложнять, если можно дружно работать на результат и приносить всем пользу, тем более, что в данном вопросе автор добровольно и бескорыстно проявил инициативу!

Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Газ в августе был мастхев, а сеичас из-за его курса многие обойдут стороной.
Буквально в этом месяце некоторые (не Киев) могли присматриваться к БИС, пока он не ухудшил условия, и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
А если по Киеву, думаю что перед оптимальным открытием будет весьма затруднительно промониторить, как выразились "сайты", 50 банков.
Не, оно то можно конечно... но зачем - если доступна наглядная таблица с оперативными коллективными изменениями?
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