Додано: Нед 19 бер, 2023 12:39

добрый день, всем добрым людям

давно не заходил на сайт, а тут такие изменения



ув. mustbe а как быть с теми кто донатил? как то не справедливо получается.



А почему вообще то не сделать платный вход к таблице, пусть сума будет чисто символической, но зато Вы сами будете решать кому открывать вход а кому нет и тем самым сразу убьёте двух зайцев и флудёров "обрежете" и "копейка капнет". а кому не надо, тот пойдёт "дальше лесом" флудить на других сайтах.



скажу откровенно: Ваша таблица экономит целую кучу времени, за что Вам громадное спасибо. не хотелось бы от неё отказываться, да и труда Вы уже вложили не мало.



с уважением.

мирного неба нам всем