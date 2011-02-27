Опасаться нечего, просто некоторые банки со своими требованиями превышают установленные требования НБУ. Пусть учатся работать в правовом поле.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:11
Опасаться нечего, просто некоторые банки со своими требованиями превышают установленные требования НБУ. Пусть учатся работать в правовом поле.
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:18
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:55
У них так виглядають багато відділень. Не звертайте уваги. Я у них забирав карусель вже 4 раза, ніякого заказу не робив. Дівчата самі відсліжують у кого закінчіється депо, та не тільки валюту завозять , а навіть документи готовлять заздалегідь. Було таке, що свіло вимкнули, а бумажні документи готові і тільки потрібно росписатися. Може це якось залежить від відділення, але в моєму саме так. До речи, купюри завжди сині, хоча читав тут скарги, що видають мотлохом. Не бачив мотлоха, може десь і є.
Додано: Нед 19 бер, 2023 11:58
Додано: Нед 19 бер, 2023 12:13
А какие особые документы на выдачу? Это же чисто кассовая операция. Вот с завозом - это как повезёт. Они-то пытаются, но не всегда получается. Мне уже второй раз звонят и говорят, что деньги меня будут ждать не в моём отделении, а в другом, куда ехать подальше (кстати, в разные разы отделения разные). Ну хоть звонят и то хлеб.
Додано: Нед 19 бер, 2023 12:35
Додано: Нед 19 бер, 2023 12:39
добрый день, всем добрым людям
давно не заходил на сайт, а тут такие изменения
ув. mustbe а как быть с теми кто донатил? как то не справедливо получается.
А почему вообще то не сделать платный вход к таблице, пусть сума будет чисто символической, но зато Вы сами будете решать кому открывать вход а кому нет и тем самым сразу убьёте двух зайцев и флудёров "обрежете" и "копейка капнет". а кому не надо, тот пойдёт "дальше лесом" флудить на других сайтах.
скажу откровенно: Ваша таблица экономит целую кучу времени, за что Вам громадное спасибо. не хотелось бы от неё отказываться, да и труда Вы уже вложили не мало.
с уважением.
мирного неба нам всем
Додано: Нед 19 бер, 2023 12:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 19 бер, 2023 13:17
Ярославна спокойна 😉
Без таблицы жизнь не закончится, никто не запрещал иметь свои собственные, хотя бы даже простенькие в том же экселе.
Речь о том, что зачем все усложнять, если можно дружно работать на результат и приносить всем пользу, тем более, что в данном вопросе автор добровольно и бескорыстно проявил инициативу!
Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Газ в августе был мастхев, а сеичас из-за его курса многие обойдут стороной.
Буквально в этом месяце некоторые (не Киев) могли присматриваться к БИС, пока он не ухудшил условия, и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
А если по Киеву, думаю что перед оптимальным открытием будет весьма затруднительно промониторить, как выразились "сайты", 50 банков.
Не, оно то можно конечно... но зачем - если доступна наглядная таблица с оперативными коллективными изменениями?
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