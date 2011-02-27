FinTech написав:

prodigy написав: навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків

три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку

не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками

давно визначився



зараз справа за нормальним курсом ,

таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні



"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати? навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банківтри місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілкуне бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банкамидавно визначивсязараз справа за нормальним курсом ,таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?

Ярославна спокойна 😉Без таблицы жизнь не закончится, никто не запрещал иметь свои собственные, хотя бы даже простенькие в том же экселе.Речь о том, что зачем все усложнять, если можно дружно работать на результат и приносить всем пользу, тем более, что в данном вопросе автор добровольно и бескорыстно проявил инициативу!Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...Газ в августе был мастхев, а сеичас из-за его курса многие обойдут стороной.Буквально в этом месяце некоторые (не Киев) могли присматриваться к БИС, пока он не ухудшил условия, и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.А если по Киеву, думаю что перед оптимальным открытием будет весьма затруднительно промониторить, как выразились "сайты", 50 банков.Не, оно то можно конечно... но зачем - если доступна наглядная таблица с оперативными коллективными изменениями?