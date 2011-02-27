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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:22

  FinTech написав:
  prodigy написав: навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився

зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні

"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?


Ярославна спокойна 😉
Без таблицы жизнь не закончится, никто не запрещал иметь свои собственные, хотя бы даже простенькие в том же экселе.

Речь о том, что зачем все усложнять, если можно дружно работать на результат и приносить всем пользу, тем более, что в данном вопросе автор добровольно и бескорыстно проявил инициативу!

Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Газ в августе был мастхев, а сеичас из-за его курса многие обойдут стороной.
Буквально в этом месяце некоторые (не Киев) могли присматриваться к БИС, пока он не ухудшил условия, и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
А если по Киеву, думаю что перед оптимальным открытием будет весьма затруднительно промониторить, как выразились "сайты", 50 банков.
Не, оно то можно конечно... но зачем - если доступна наглядная таблица с оперативными коллективными изменениями?


А кто сказал, что плохая таблица???
Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??
Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.
Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:15

  FinTech написав:Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...

Буквально в этом месяце

и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
ну, я упустил :shock:
И что именно он улучшил?
flysoulfly
 
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