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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:22
FinTech написав: prodigy написав:
навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився
зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні
"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?
Ярославна спокойна 😉
Без таблицы жизнь не закончится, никто не запрещал иметь свои собственные, хотя бы даже простенькие в том же экселе.
Речь о том, что зачем все усложнять, если можно дружно работать на результат и приносить всем пользу, тем более, что в данном вопросе автор добровольно и бескорыстно проявил инициативу!
Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Газ в августе был мастхев, а сеичас из-за его курса многие обойдут стороной.
Буквально в этом месяце некоторые (не Киев) могли присматриваться к БИС, пока он не ухудшил условия, и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
А если по Киеву, думаю что перед оптимальным открытием будет весьма затруднительно промониторить, как выразились "сайты", 50 банков.
Не, оно то можно конечно... но зачем - если доступна наглядная таблица с оперативными коллективными изменениями?
А кто сказал, что плохая таблица???
Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??
Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.
Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:15
FinTech написав:
Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Буквально в этом месяце
и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
ну, я упустил
И что именно он улучшил?
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flysoulfly
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:22
flysoulfly написав: FinTech написав:
Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Буквально в этом месяце
и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
ну, я упустил
И что именно он улучшил?
Курс снизил, 37.34
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FinTech
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:44
Игорь Алексеевич написав:
А кто сказал, что плохая таблица???
Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??
Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.
Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо.
Как говорится - "шо занадто, то нездраво" 😀
Думаю, что ничего страшного не случилось бы за пару сообщений про курс или цвет купюр - наоборот это было бы информативно и возможно для кого-то даже полезно, так сказать намотать на ус.
Но каждые 10мин информировать об изменении курса на пару копеек, и так не одну страницу, при том что было предупреждение от автора, имхо тоже перегиб. Тема уходит не в то русло, что усложняет поиск действительно важной инфы для таблицы.
Ранее уже были замечания от него за флуд, вплоть до отключения таблицы.
Из недавнего помню, что он точно говорил прекратить по ОВГЗ, также было и по Айбокс, но кто точно это говорил, уже не помню.
Тут дело еще и в том, что "большая тема - большие проблемы".
Автору действительно надо собрать воедино и озвучить правила темы, с которыми можно было бы всем легко ознакомиться, в т.ч. как невнимательным завсегдатым, так и неопытным новичкам.
Не думаю (или возможно не хочу верить), что дело в меркантильности. По моим наблюдениям, автор просто немного вспыльчив, но отходчив.
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FinTech
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:50
Игорь Алексеевич написав:
А кто сказал, что плохая таблица???
Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??
Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.
Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо.
Вы же кажется уже ушли
на другую ветку. Или мне это только показалось?! Ваш пост выше, как сказали бы японцы, это желание сохранить лицо при плохой игре. Но при этом вы и тут не можете сдержаться и в конце концов опять акцентируете внимание что вопрос не в вас, а в якобы расстройстве mustbe по поводу неоплаты его труда за ведение таблицы. Так я вам напомню, что он говорил об этом: ему конечно бы была приятна оплата его труда и потраченного времени. Но при этом он предлагает и альтернативу - донат в пользу ЗСУ. Поэтому его трудно обвинить в корысти. А вот вы вряд ли внесли хоть малую толику в дело которое он делает. Про вас и вам подобным флудерастам, по меткому определению
коллеги deneg net, очень хорошо написал
коллега Alien с очень конкретными рекомендациями по этому поводу. Поэтому мне и добавить тут уже нечего. Не сочтите за нравоучение.
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Кассандра
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