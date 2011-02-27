Додано: Нед 19 бер, 2023 16:44

Игорь Алексеевич написав: А кто сказал, что плохая таблица???

Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??

Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.

Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо. А кто сказал, что плохая таблица???Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо.

Как говорится - "шо занадто, то нездраво" 😀Думаю, что ничего страшного не случилось бы за пару сообщений про курс или цвет купюр - наоборот это было бы информативно и возможно для кого-то даже полезно, так сказать намотать на ус.Но каждые 10мин информировать об изменении курса на пару копеек, и так не одну страницу, при том что было предупреждение от автора, имхо тоже перегиб. Тема уходит не в то русло, что усложняет поиск действительно важной инфы для таблицы.Ранее уже были замечания от него за флуд, вплоть до отключения таблицы.Из недавнего помню, что он точно говорил прекратить по ОВГЗ, также было и по Айбокс, но кто точно это говорил, уже не помню.Тут дело еще и в том, что "большая тема - большие проблемы".Автору действительно надо собрать воедино и озвучить правила темы, с которыми можно было бы всем легко ознакомиться, в т.ч. как невнимательным завсегдатым, так и неопытным новичкам.Не думаю (или возможно не хочу верить), что дело в меркантильности. По моим наблюдениям, автор просто немного вспыльчив, но отходчив.