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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:22
FinTech написав: prodigy написав:
навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився
зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні
"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?
Ярославна спокойна 😉
Без таблицы жизнь не закончится, никто не запрещал иметь свои собственные, хотя бы даже простенькие в том же экселе.
Речь о том, что зачем все усложнять, если можно дружно работать на результат и приносить всем пользу, тем более, что в данном вопросе автор добровольно и бескорыстно проявил инициативу!
Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Газ в августе был мастхев, а сеичас из-за его курса многие обойдут стороной.
Буквально в этом месяце некоторые (не Киев) могли присматриваться к БИС, пока он не ухудшил условия, и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
А если по Киеву, думаю что перед оптимальным открытием будет весьма затруднительно промониторить, как выразились "сайты", 50 банков.
Не, оно то можно конечно... но зачем - если доступна наглядная таблица с оперативными коллективными изменениями?
А кто сказал, что плохая таблица???
Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??
Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.
Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:15
FinTech написав:
Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Буквально в этом месяце
и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
ну, я упустил
И что именно он улучшил?
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flysoulfly
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:22
flysoulfly написав: FinTech написав:
Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Буквально в этом месяце
и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
ну, я упустил
И что именно он улучшил?
Курс снизил, 37.34
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FinTech
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:44
Игорь Алексеевич написав:
А кто сказал, что плохая таблица???
Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??
Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.
Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо.
Как говорится - "шо занадто, то нездраво" 😀
Думаю, что ничего страшного не случилось бы за пару сообщений про курс или цвет купюр - наоборот это было бы информативно и возможно для кого-то даже полезно, так сказать намотать на ус.
Но каждые 10мин информировать об изменении курса на пару копеек, и так не одну страницу, при том что было предупреждение от автора, имхо тоже перегиб. Тема уходит не в то русло, что усложняет поиск действительно важной инфы для таблицы.
Ранее уже были замечания от него за флуд, вплоть до отключения таблицы.
Из недавнего помню, что он точно говорил прекратить по ОВГЗ, также было и по Айбокс, но кто точно это говорил, уже не помню.
Тут дело еще и в том, что "большая тема - большие проблемы".
Автору действительно надо собрать воедино и озвучить правила темы, с которыми можно было бы всем легко ознакомиться, в т.ч. как невнимательным завсегдатым, так и неопытным новичкам.
Не думаю (или возможно не хочу верить), что дело в меркантильности. По моим наблюдениям, автор просто немного вспыльчив, но отходчив.
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FinTech
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:50
Игорь Алексеевич написав:
А кто сказал, что плохая таблица???
Не понятка пошла, что можно, а что неЗя писать на ветке??
Получается курсы в обменнике обсуждать нельзя, а падения Айбокса или национ. Укргаза или Альфы - Сенса можно.
Мне показалось, что просто он расстроен, что не оплачивают за таблицу. Всё остальное - это отмазки, т.к. оно ему не надо работать за спасибо.
Вы же кажется уже ушли
на другую ветку. Или мне это только показалось?! Ваш пост выше, как сказали бы японцы, это желание сохранить лицо при плохой игре. Но при этом вы и тут не можете сдержаться и в конце концов опять акцентируете внимание, что вопрос не в вас, а в якобы расстройстве mustbe по поводу неоплаты его труда за ведение таблицы. Так я вам напомню, что он говорил об этом: ему конечно бы была приятна оплата его труда и потраченного времени. Но при этом он предлагает и альтернативу - донат в пользу ЗСУ. Поэтому его трудно обвинить в корысти. А вот вы вряд ли внесли хоть малую толику в дело которое он делает. Про вас и вам подобным флудерастам, по меткому определению
коллеги deneg net, очень хорошо написал
коллега Alien с очень конкретными рекомендациями по этому поводу. Поэтому мне и добавить тут уже нечего. Не сочтите за нравоучение.
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Кассандра
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Додано: Нед 19 бер, 2023 17:27
Игорь Алексеевич написав:
Сделал таблицу - спасибо. Никто даже не заикнулся, что она хреновая или не нужная.
Но, будь мужиком и не надо раскисать, что типа здесь не по теме идёт обсуждения.
Курс имеет прямое отношение к карусели. А что тогда обсуждать???
Но, давайте обсуждать почему у Альянса курс меньше чем у Конкорда. Или давайте уболтаем вложиться в Мотор к Богуслаеву, там вообще всё на шару - людей 0000, валюты ......
Слушай ты, обсуждатель... Возникла проблема, да? Ветка зачахнет, не будет где хвастать, какой ты гений, что по третьему кругу уже крутишь свои "синие, номера подряд"?
Вот из-за таких трепачей и уходят отсюда нормальные, полезные люди. Остаются клоуны вроде тебя и еще парочки...
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Искатель
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Додано: Нед 19 бер, 2023 17:38
Investor_K написав: FinTech написав:
Варианты выхода из сложившейся ситуации:
- предоставить автору и/или 1-2 одноклубникам возможность чистить сообщения в этой теме (если конечно это возможно технически) - пропали бы неугодные ТС-у сообщения "курс", "цвет купюр" и тд
- автору систематизировать и указать в прикрепленке или в сообщении №1 (на крайний случай в табл) все правила общения, необходимые к выполнению (хозяин - барин) - в теме на сегодня 800 страниц, все прочесть практически не реально, важные сообщения автора многие могут просто не заметить, оперативно ознакомиться со всеми правилами темы банально негде
- автору быть чутку снисходительнее, не воспринимать так все близко к сердцу и не обижаться излишне
- сделать новую тему специально по изменениям в банк условиях, где изначально четко указать правила, вплоть до шаблона отметки в ней (ведь не раз было такое, что сигналы об изменении поступали, а их форма не устраивала и корректировка не производилась)
РS
В этом месяце курс снизился к минимуму с момента начала карусели, многие с торопыг переквалифицировались в ждунов, что им непривычно, остальные переживают, что карусель закончилась, изменений по банк условиям немного, отсюда и спорт интерес на повышение курса...
1-2 недели и флуд мог бы прекратиться сам по себе в принципе (что такое пара недель в сравнении с уже 8мес существования карусели).
Выход простой. Автор хрчет денег за табличку. Он об этом писал неоднократно. Кому она нужна - должны ему заплатить.
Так думать - надо быть полным дебилом. Извиняться не буду.
Вот из-за тебя и Алексеича автор и закрыл табличку.
Если что, я на каруселях не катаюсь, в отличие от многих здесь. Просто противно читать некоторых здесь, которые думают, что все такие же убогие, как они.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 18:10
Искатель написав:
Просто противно читать некоторых здесь, которые думают, что все такие же убогие, как они.
а как истерят потом, когда слили на 2 коп дороже... А если на 3, то и посуду помоют))
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otshelnick1
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