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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 17:27
Игорь Алексеевич написав:
Сделал таблицу - спасибо. Никто даже не заикнулся, что она хреновая или не нужная.
Но, будь мужиком и не надо раскисать, что типа здесь не по теме идёт обсуждения.
Курс имеет прямое отношение к карусели. А что тогда обсуждать???
Но, давайте обсуждать почему у Альянса курс меньше чем у Конкорда. Или давайте уболтаем вложиться в Мотор к Богуслаеву, там вообще всё на шару - людей 0000, валюты ......
Слушай ты, обсуждатель... Возникла проблема, да? Ветка зачахнет, не будет где хвастать, какой ты гений, что по третьему кругу уже крутишь свои "синие, номера подряд"?
Вот из-за таких трепачей и уходят отсюда нормальные, полезные люди. Остаются клоуны вроде тебя и еще парочки...
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Додано: Нед 19 бер, 2023 18:36
FinTech написав: prodigy написав:
навіщо вам та таблиця? якщо є сайти банків
три місяця користувався каруселлю навіть на заходячи на цю гілку
не бачу сьогодні взагалі великої користі від таблиці, тому з банками
давно визначився
зараз справа за нормальним курсом ,
таблиця не впливає на мій намір відкривати депо чи ні
"плач Ярославни" за таблицею ще довго буде тривати?
Ярославна спокойна 😉
Без таблицы жизнь не закончится, никто не запрещал иметь свои собственные, хотя бы даже простенькие в том же экселе.
Речь о том, что зачем все усложнять, если можно дружно работать на результат и приносить всем пользу, тем более, что в данном вопросе автор добровольно и бескорыстно проявил инициативу!
Да, многие определились с банками, но нет ничего постоянного...
Газ в августе был мастхев, а сеичас из-за его курса многие обойдут стороной.
Буквально в этом месяце некоторые (не Киев) могли присматриваться к БИС, пока он не ухудшил условия, и в это же время можно было упустить Пивденный, который их улучшил.
А если по Киеву, думаю что перед оптимальным открытием будет весьма затруднительно промониторить, как выразились "сайты", 50 банков.
Не, оно то можно конечно... но зачем - если доступна наглядная таблица с оперативными коллективными изменениями?
я що вам заважало зробити фото таблиці,
за останній місяць не багато змін
укргазбанк так, він вже давно в прольоте
хто ще?
50 банків, з яких тільки 10-12 можна гроші довірити
чого він прибрав таблицю, тому є такі дебіли котрі питають-це 90 або 93 дні,
та іншу фігню
так це форум, питати можна, але навіщо прилюдно дурня клеїти
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Додано: Нед 19 бер, 2023 19:18
YuriiKharkiv написав:
ув. mustbe
а как быть с теми кто донатил? как то не справедливо получается.
Хочу прояснить свою позицию по поводу донатов.
Я считаю донаты просто жестом благодарности. Это как сказать "спасибо" или поздороваться при встрече с другим человеком.
Обычная человеческая вежливость, не более того.
Не накладывает никаких обязательств ни на кого.
Или вы считаете, что за свой донат в 50-100 грн вы вправе что-то требовать ? 154 грн/мес - достойная оплата этой разработки (и двух десятков других) ?
Впрочем, если вам так жалко ваши донатов - пришлите мне в личку даты и суммы ваших платежей и номер карты. Верну ваши донаты.
На будущее: если вы считаете, что кто-то вам что-то обязан за ваш донат - лучше не донатьте.
Говорил не раз: я это делаю не ради донатов.
Донаты - безусловно приятны, но не с финансовой стороны (ибо это реально копейки), а просто как жесты благодарности, которые априори приятны любому нормальному человеку.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 19:38
как вариант для тс добавить в игнор флудерастов
и отображаться будут только сообщения с информацией с полей, необходимой для правок и актуализации таблицы
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Додано: Нед 19 бер, 2023 19:54
Самый эффективный способ борьбы с флудом, это четкие правила форума, и система банов.
1. Предупреждение.
2. Бан на пару часов.
3. Бан на сутки.
4. Бан на три дня
5. Бан на неделю.
......
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