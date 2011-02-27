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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 21:11
moveton написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
А что тогда обсуждать???
Це якась необхідність, абсуждать хоча б щось і саме тут?
В первом посте темы написано в том числе и "Обсуждаем", поэтому таки необходимость. Другой вопрос, что оно там про табличку сказано, что и отвечает на предыдущий вопрос. Вот сейчас обсуждаем отсутствие таблицы: это уже топично.
"обсуждаем" != "флудим"
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:12
Искатель написав:Вот из-за таких трепачей и уходят отсюда нормальные, полезные люди. Остаются клоуны вроде тебя и еще парочки...
Це добре чи погано?
Імхо, 1 корисне повідомлення має бути заховане в 10 сторінках флуду.
Заради конспірації.
Та і накрутка переглядів рекламодавцям.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:25
Ключевая цель в рассуждениях автора таблицы-донат, то есть деньги. Включу-выключу не более чем средство достижения этой цели. Карусель без таблицы будет жить и дальше, при приемлемом курсе, таблица сама по себе лишь вспомогательное средство.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:26
Порт написав:Ключевая цель в рассуждениях автора таблицы-донат, то есть деньги. Включу-выключу не более чем средство достижения этой цели. Карусель без таблицы будет жить и дальше, при приемлемом курсе, таблица сама по себе лишь вспомогательное средство.
За інструмент доречно б було платити...
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:28
Ромасик написав:
Порт написав:Ключевая цель в рассуждениях автора таблицы-донат, то есть деньги. Включу-выключу не более чем средство достижения этой цели. Карусель без таблицы будет жить и дальше, при приемлемом курсе, таблица сама по себе лишь вспомогательное средство.
За інструмент доречно б було платити...
Нема перешкод бажаючим.
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