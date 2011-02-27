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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 21:11
moveton написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
А что тогда обсуждать???
Це якась необхідність, абсуждать хоча б щось і саме тут?
В первом посте темы написано в том числе и "Обсуждаем", поэтому таки необходимость. Другой вопрос, что оно там про табличку сказано, что и отвечает на предыдущий вопрос. Вот сейчас обсуждаем отсутствие таблицы: это уже топично.
"обсуждаем" != "флудим"
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:12
Искатель написав:Вот из-за таких трепачей и уходят отсюда нормальные, полезные люди. Остаются клоуны вроде тебя и еще парочки...
Це добре чи погано?
Імхо, 1 корисне повідомлення має бути заховане в 10 сторінках флуду.
Заради конспірації.
Та і накрутка переглядів рекламодавцям.
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Ромасик
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:25
Ключевая цель в рассуждениях автора таблицы-донат, то есть деньги. Включу-выключу не более чем средство достижения этой цели. Карусель без таблицы будет жить и дальше, при приемлемом курсе, таблица сама по себе лишь вспомогательное средство.
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Порт
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:26
Порт написав:Ключевая цель в рассуждениях автора таблицы-донат, то есть деньги. Включу-выключу не более чем средство достижения этой цели. Карусель без таблицы будет жить и дальше, при приемлемом курсе, таблица сама по себе лишь вспомогательное средство.
За інструмент доречно б було платити...
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:28
Ромасик написав:
Порт написав:Ключевая цель в рассуждениях автора таблицы-донат, то есть деньги. Включу-выключу не более чем средство достижения этой цели. Карусель без таблицы будет жить и дальше, при приемлемом курсе, таблица сама по себе лишь вспомогательное средство.
За інструмент доречно б було платити...
Нема перешкод бажаючим.
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Порт
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:34
Искатель написав: Игорь Алексеевич написав:
Сделал таблицу - спасибо. Никто даже не заикнулся, что она хреновая или не нужная.
Но, будь мужиком и не надо раскисать, что типа здесь не по теме идёт обсуждения.
Курс имеет прямое отношение к карусели. А что тогда обсуждать???
Но, давайте обсуждать почему у Альянса курс меньше чем у Конкорда. Или давайте уболтаем вложиться в Мотор к Богуслаеву, там вообще всё на шару - людей 0000, валюты ......
Слушай ты, обсуждатель... Возникла проблема, да? Ветка зачахнет, не будет где хвастать, какой ты гений, что по третьему кругу уже крутишь свои "синие, номера подряд"?
Вот из-за таких трепачей и уходят отсюда нормальные, полезные люди. Остаются клоуны вроде тебя и еще парочки...
Пользовался таблицей всего пару раз. Больше доверяю не курсам в таблице, а платеж. самого банка и его сервиса в обслуживании и онлайн оформлением. У нормальных банков курсы светятся на их сайтах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 19 бер, 2023 21:41, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:36
Коллеги, подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
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Andrew75
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:43
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
Не вносив, бо треба все робити до 11 ранку, а я люблю поспати.
Інформація з ГЛ. Внесення коштів з комісією ( без різниці готівка чи безнал), відкриття рахунку 100 грн, картки 150.
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2XL
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:48
2XL написав:
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
Не вносив, бо треба все робити до 11 ранку, а я люблю поспати.
Інформація з ГЛ. Внесення коштів з комісією ( без різниці готівка чи безнал), відкриття рахунку 100 грн, картки 150.
А який депозит треба відкривати? І треба рахунок+карту відкривати чи карту не обов'язково? І яка комісія на внесення грошей (налом і безналом)?
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Andrew75
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:59
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
Обсуждали уже страниц 50-100 назад, можете поискать )
Навскидку - как-то так:
0. Очень желательно иметь дебетку бобра (БВР).
1. Приходим в отделение, открываем виртуалку в грн.
2. Сэпаем на неё 500грн.
3. Приходим в отделение не позднее 10 часов, пополняем своего бобра в кассе налом на 100к. Сразу же сэпаем с бобра на вирт эти 100к. Идём к девочкам и открываем с этого вирта конверт (2707 баксов = 100481.06 грн).
4. Остаток на вирте - переводим на бобра, а потом куда угодно.
Как-то так
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