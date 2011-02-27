Додано: Нед 19 бер, 2023 22:02

Andrew75 написав: 2XL написав: Andrew75 написав: Коллеги, подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое? Не вносив, бо треба все робити до 11 ранку, а я люблю поспати.

Інформація з ГЛ. Внесення коштів з комісією ( без різниці готівка чи безнал), відкриття рахунку 100 грн, картки 150. Не вносив, бо треба все робити до 11 ранку, а я люблю поспати.Інформація з ГЛ. Внесення коштів з комісією ( без різниці готівка чи безнал), відкриття рахунку 100 грн, картки 150.

А який депозит треба відкривати? І треба рахунок+карту відкривати чи карту не обов'язково? І яка комісія на внесення грошей (налом і безналом)? А який депозит треба відкривати? І треба рахунок+карту відкривати чи карту не обов'язково? І яка комісія на внесення грошей (налом і безналом)?

Навіщо вам назва депо? У відділенні скажете що конвертаційний - вони в курсі що відкривати. Да лі по рахункам - достатньо одного в грн. за 100. Хоча кажуть що можна відкрити безкоштовно віртуалку і зекономити ці 100 грн. Я не вникав в цю особливість тому відкрив за 100. Валютну картку під депо вам відкриють безкоштовно. Але ви її отримаєте через пару тижнів.Щодо внесення готівки на рахунок - воно з комісією. Однак є вихід - використати картку БВР (якщо вона у вас є) або безкоштовно відкрити її у додатку БВР (є рефка). Картка БВР це картка на балансі банку Востока. Її поповнення можливе на 100000 грн. в місяць і воно безкоштовне. З картки БВР можна зробити безкоштовний переказ на IBAN того рахунку з якого ви відкриваєте конверт. Оскільки це рахунки в одному банку - сеп іде менше хвилини. Єдиний момент якщо захочете відкрити депо на максимальну суму - наразі це 2707 USD - 100000 грн. вам не вистачить і треба буде трохи більше 400 грн. таки вносити з комісом. Втім сума комісар там вже буде не така значно. В принципі все - хіба що заявку на покупку валюти як і всю необхідну гривню треба оформити до 11 ранку. Я відкривав всі необхідні рахунки напередодні а зранку вже вносив кошти і підписував заявки. В той день зранку була повітряна тривога, яка закінчилась о 10:30. Я в той момент був під банком тому встиг. Але враховуючи що в Запоріжжі тривоги зранку достатньо часті та довгі можна й не встигнути