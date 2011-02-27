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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:02

  Andrew75 написав:
  2XL написав:
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
Не вносив, бо треба все робити до 11 ранку, а я люблю поспати.
Інформація з ГЛ. Внесення коштів з комісією ( без різниці готівка чи безнал), відкриття рахунку 100 грн, картки 150.

А який депозит треба відкривати? І треба рахунок+карту відкривати чи карту не обов'язково? І яка комісія на внесення грошей (налом і безналом)?

Навіщо вам назва депо? У відділенні скажете що конвертаційний - вони в курсі що відкривати. Да лі по рахункам - достатньо одного в грн. за 100. Хоча кажуть що можна відкрити безкоштовно віртуалку і зекономити ці 100 грн. Я не вникав в цю особливість тому відкрив за 100. Валютну картку під депо вам відкриють безкоштовно. Але ви її отримаєте через пару тижнів.
Щодо внесення готівки на рахунок - воно з комісією. Однак є вихід - використати картку БВР (якщо вона у вас є) або безкоштовно відкрити її у додатку БВР (є рефка). Картка БВР це картка на балансі банку Востока. Її поповнення можливе на 100000 грн. в місяць і воно безкоштовне. З картки БВР можна зробити безкоштовний переказ на IBAN того рахунку з якого ви відкриваєте конверт. Оскільки це рахунки в одному банку - сеп іде менше хвилини. Єдиний момент якщо захочете відкрити депо на максимальну суму - наразі це 2707 USD - 100000 грн. вам не вистачить і треба буде трохи більше 400 грн. таки вносити з комісом. Втім сума комісар там вже буде не така значно. В принципі все - хіба що заявку на покупку валюти як і всю необхідну гривню треба оформити до 11 ранку. Я відкривав всі необхідні рахунки напередодні а зранку вже вносив кошти і підписував заявки. В той день зранку була повітряна тривога, яка закінчилась о 10:30. Я в той момент був під банком тому встиг. Але враховуючи що в Запоріжжі тривоги зранку достатньо часті та довгі можна й не встигнути
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:07

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?

Обсуждали уже страниц 50-100 назад, можете поискать )
Навскидку - как-то так:
0. Очень желательно иметь дебетку бобра (БВР).
1. Приходим в отделение, открываем виртуалку в грн.
2. Сэпаем на неё 500грн.
3. Приходим в отделение не позднее 10 часов, пополняем своего бобра в кассе налом на 100к. Сразу же сэпаем с бобра на вирт эти 100к. Идём к девочкам и открываем с этого вирта конверт (2707 баксов = 100481.06 грн).
4. Остаток на вирте - переводим на бобра, а потом куда угодно.
Как-то так

Спасибо.
И это за виртуалку 150 грн. надо заплатить? Какие ещё комиссии есть?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:15

  Andrew75 написав:Спасибо.
И это за виртуалку 150 грн. надо заплатить? Какие ещё комиссии есть?

Виртуалка - она бесплатная.
К ней можно сделать пластик за 150грн, но он нафиг не нужен.
Больше никаких комисов нет.
Вместо вирта - можно юзать сбер (за 100грн). С него многие тут начинали. Но по факту - и бесплатного вирта достаточно
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:17

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:Спасибо.
И это за виртуалку 150 грн. надо заплатить? Какие ещё комиссии есть?

Виртуалка - она бесплатная.
К ней можно сделать пластик за 150грн, но он нафиг не нужен.
Больше никаких комисов нет.
Вместо вирта - можно юзать сбер (за 100грн). С него многие тут начинали. Но по факту - и бесплатного вирта достаточно

А 100К именно налом надо принести? СЭПануть с другого банка нельзя?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Andrew75 написав:
  mustbe написав:
  Andrew75 написав:Спасибо.
И это за виртуалку 150 грн. надо заплатить? Какие ещё комиссии есть?

Виртуалка - она бесплатная.
К ней можно сделать пластик за 150грн, но он нафиг не нужен.
Больше никаких комисов нет.
Вместо вирта - можно юзать сбер (за 100грн). С него многие тут начинали. Но по факту - и бесплатного вирта достаточно

А 100К именно налом надо принести? СЭПануть с другого банка нельзя?
Можна. Тоді приходити на другий (третій) день доведеться
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:24

  Andrew75 написав:А 100К именно налом надо принести? СЭПануть с другого банка нельзя?

Это философский вопрос. Всё зависит от ваших кур.
Теоретически - за пополнение с другого банка могут нарисовать комис при открытии депо.
А могут и не нарисовать.
При пополнении с бобра у них нет даже формального повода нарисовать комис.
Всё решают куры, уточните у них свои действия и их реакцию
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Как-то слишком много возни, как мне кажется. Что-то мне уже не хочется Востока. :)
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:28

  Andrew75 написав:Как-то слишком много возни, как мне кажется. Что-то мне уже не хочется Востока. :)

А никто и не говорил, что будет легко.
Двери привата и мони широко распахнуты. Там проще )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:51

  Alien написав:Єдиний момент якщо захочете відкрити депо на максимальну суму - наразі це 2707 USD - 100000 грн. вам не вистачить і треба буде трохи більше 400 грн. таки вносити з комісом. Втім сума комісар там вже буде не така значно.

Я так понимаю, что совет "Сэпаем на неё 500грн" именно для того, чтобы этот комис не платить. Но, по-идее, можно и наличкой. Если мы говорим о их "карте с кешбеком", то пополнение наличкой до 30к на шару. Поэтому можно и наличкой эти 500 грн на неё внести напрямую и будет без комиса.
moveton
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