Додано: Нед 19 бер, 2023 23:12

Andrew75 написав: Как-то слишком много возни, как мне кажется. Что-то мне уже не хочется Востока. Как-то слишком много возни, как мне кажется. Что-то мне уже не хочется Востока.

Вам описали самые оптимальные варианты, чтобы было без комиса.Можно и без возни, но Восток просто за это берет плату. Но в любом случае это будет дешевле, чем приват/моно.Карта БВР желательна, но не обязательна.Можно сэпнуть сразу всю сумму с др. банка, если лимиты не поджимают (заверили в ОБ, что доп комиса 0.6% за сэп не будет).А так комисы:1вар - счет 100грн, сэп 0 или пополнение в кассе 0.3%2вар - виртуалка "з кешбеком" 0грн, сэп 0 или пополнение в кассе 0.2%Если не хотите посещать ОБ дважды (что я бы рекомендовал), то лучше тогда в первый раз придти на 9.Время займет регистрация в телеге и перевод с др. банка, если не БВР.На тех, кто приходит открывать депо в 10:30, смотрят уже косо.