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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Andrew75 написав:
  mustbe написав:
  Andrew75 написав:Спасибо.
И это за виртуалку 150 грн. надо заплатить? Какие ещё комиссии есть?

Виртуалка - она бесплатная.
К ней можно сделать пластик за 150грн, но он нафиг не нужен.
Больше никаких комисов нет.
Вместо вирта - можно юзать сбер (за 100грн). С него многие тут начинали. Но по факту - и бесплатного вирта достаточно

А 100К именно налом надо принести? СЭПануть с другого банка нельзя?
Можна. Тоді приходити на другий (третій) день доведеться
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:24

  Andrew75 написав:А 100К именно налом надо принести? СЭПануть с другого банка нельзя?

Это философский вопрос. Всё зависит от ваших кур.
Теоретически - за пополнение с другого банка могут нарисовать комис при открытии депо.
А могут и не нарисовать.
При пополнении с бобра у них нет даже формального повода нарисовать комис.
Всё решают куры, уточните у них свои действия и их реакцию
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Как-то слишком много возни, как мне кажется. Что-то мне уже не хочется Востока. :)
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:28

  Andrew75 написав:Как-то слишком много возни, как мне кажется. Что-то мне уже не хочется Востока. :)

А никто и не говорил, что будет легко.
Двери привата и мони широко распахнуты. Там проще )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:51

  Alien написав:Єдиний момент якщо захочете відкрити депо на максимальну суму - наразі це 2707 USD - 100000 грн. вам не вистачить і треба буде трохи більше 400 грн. таки вносити з комісом. Втім сума комісар там вже буде не така значно.

Я так понимаю, что совет "Сэпаем на неё 500грн" именно для того, чтобы этот комис не платить. Но, по-идее, можно и наличкой. Если мы говорим о их "карте с кешбеком", то пополнение наличкой до 30к на шару. Поэтому можно и наличкой эти 500 грн на неё внести напрямую и будет без комиса.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:12

  Andrew75 написав:Как-то слишком много возни, как мне кажется. Что-то мне уже не хочется Востока. :)


Вам описали самые оптимальные варианты, чтобы было без комиса.
Можно и без возни, но Восток просто за это берет плату. Но в любом случае это будет дешевле, чем приват/моно.

Карта БВР желательна, но не обязательна.
Можно сэпнуть сразу всю сумму с др. банка, если лимиты не поджимают (заверили в ОБ, что доп комиса 0.6% за сэп не будет).

А так комисы:
1вар - счет 100грн, сэп 0 или пополнение в кассе 0.3%
2вар - виртуалка "з кешбеком" 0грн, сэп 0 или пополнение в кассе 0.2%

Если не хотите посещать ОБ дважды (что я бы рекомендовал), то лучше тогда в первый раз придти на 9.
Время займет регистрация в телеге и перевод с др. банка, если не БВР.
На тех, кто приходит открывать депо в 10:30, смотрят уже косо.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:18

Підтримую ідею зробити доступ до таблиці за донат, якщо це технічно не так складно реалізувати)

А взагалі автору респект, адже коли в серпні 22 було вже чимало банків, які брали участь , таблиця і інфа дуже допомогла , адже не було нормальної систематизованої інфи що, як, коли, скільки , "фінансові експерти та аналітики" якось обходили цю тему стороною , чітких прогнозів не давали , казали купувати "по 40-42". Трохи підбішували тут ті, хто казав ще тоді "ніколи не побачите своєї валюти" .

Я погоджуюсь, що зараз карусель все ще має сенс , проте той флуд зараз взагалі незмістовний. Якщо у вас є час і бажання моніторити курс кожні 20 хв і бігати по місту з 5-10 к$ в пошуках обмінки , в якій дають на 3 коп більше за номери поспіль - то ваше право , проте не треба тут про це детально звітувати на десятки сторінок)


Всім миру!)
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:31

  Andrew75 написав:Как-то слишком много возни, как мне кажется. Что-то мне уже не хочется Востока. :)

Обычная дилемма, выбирайте:
- легко и быстро, но не так выгодно
или
- чуток сложнее, но более выгодно.

Каждый делает этот выбор самостоятельно, у каждого свои резоны
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:47

Кстати по Востоку. Как на счет финмона?
В ОБ озвучили, что можно 4 депо, а 5 и последующие после подтверждения дохода на сумму всех открытых за год.
Соответствует действительности или работники просто решили внести смуту?
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 00:09

  FinTech написав:Кстати по Востоку. Как на счет финмона?
В ОБ озвучили, что можно 4 депо, а 5 и последующие после подтверждения дохода на сумму всех открытых за год.
Соответствует действительности или работники просто решили внести смуту?

Может они с прямым углом перепутали: больше четырёх депо одновременно, что и даёт переход за 400к? Но одновременно для конвертов больше и не нужно. Хотя и даже только одновременно - это жестоко. Обычно банки депо не финмонят. Всё равно возврат депо белым доходом не считается.
moveton
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