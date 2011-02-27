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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 803804805806
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 00:46

  moveton написав:
  FinTech написав:Кстати по Востоку. Как на счет финмона?
В ОБ озвучили, что можно 4 депо, а 5 и последующие после подтверждения дохода на сумму всех открытых за год.
Соответствует действительности или работники просто решили внести смуту?

Может они с прямым углом перепутали: больше четырёх депо одновременно, что и даёт переход за 400к? Но одновременно для конвертов больше и не нужно. Хотя и даже только одновременно - это жестоко. Обычно банки депо не финмонят. Всё равно возврат депо белым доходом не считается.

Уточнялось, что будет снятие средств перед открытием 4-го и тд - сказали все равно надо будет
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 00:56

  FinTech написав:Уточнялось, что будет снятие средств перед открытием 4-го и тд - сказали все равно надо будет

При этом справка о том, что деньги получены у них же путём возврата депо конечно же за подтверждение не проканает?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 01:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Відкривав недавно в Востоку.
зайшов, відкрив безкоштовно два рахунки
на другий день сепнув теж безкоштовно, відкрили без мене, тільки прийшов потім підписав
І до 30т можна вносити готівку безкоштовно
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 02:07

  wolt450 написав:Відкривав недавно в Востоку.
зайшов, відкрив безкоштовно два рахунки
на другий день сепнув теж безкоштовно, відкрили без мене, тільки прийшов потім підписав
І до 30т можна вносити готівку безкоштовно
хрєнасє СЕРВИС :shock:
а с меня за открытие гривневого текущего 100грн взяли.
Не говоря уже про то, что нихрена не дали никакой не "открыть депозит без меня, и чтоб я подписал позже"
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