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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 00:46
moveton написав: FinTech написав:
Кстати по Востоку. Как на счет финмона?
В ОБ озвучили, что можно 4 депо, а 5 и последующие после подтверждения дохода на сумму всех открытых за год.
Соответствует действительности или работники просто решили внести смуту?
Может они с прямым углом перепутали: больше четырёх депо одновременно, что и даёт переход за 400к? Но одновременно для конвертов больше и не нужно. Хотя и даже только одновременно - это жестоко. Обычно банки депо не финмонят. Всё равно возврат депо белым доходом не считается.
Уточнялось, что будет снятие средств перед открытием 4-го и тд - сказали все равно надо будет
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FinTech
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Додано: Пон 20 бер, 2023 00:56
FinTech написав:
Уточнялось, что будет снятие средств перед открытием 4-го и тд - сказали все равно надо будет
При этом справка о том, что деньги получены у них же путём возврата депо конечно же за подтверждение не проканает?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 01:50
Відкривав недавно в Востоку.
зайшов, відкрив безкоштовно два рахунки
на другий день сепнув теж безкоштовно, відкрили без мене, тільки прийшов потім підписав
І до 30т можна вносити готівку безкоштовно
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Додано: Пон 20 бер, 2023 02:07
wolt450 написав:
Відкривав недавно в Востоку.
зайшов, відкрив безкоштовно два рахунки
на другий день сепнув теж безкоштовно, відкрили без мене, тільки прийшов потім підписав
хрєнасє СЕРВИС
а с меня за открытие гривневого текущего 100грн взяли.
Не говоря уже про то, что нихрена не дали никакой не "открыть депозит без меня, и чтоб я подписал позже"
FinTech написав:
Кстати по Востоку. Как на счет финмона?
В ОБ озвучили, что можно 4 депо, а 5 и последующие после подтверждения дохода на сумму всех открытых за год.
Соответствует действительности или работники просто решили внести смуту?
Уточнялось, что будет снятие средств перед открытием 4-го и тд - сказали все равно надо будет
аналогично угрожают
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Додано: Пон 20 бер, 2023 08:26
3/4 кто-то пробовал?
Как там что?
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emeta
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Додано: Пон 20 бер, 2023 08:27
Таблица открыта.
В который раз настоятельно прошу не флудить в этой теме. Тут обсуждаем банковские вопросы.
Всё, что касается обменок, их курсов и любимый ими цвет купюр - обсуждаем в теме Обменок.
Просто потеребонькать ниачём - в Теребоньках.
Всем удачи
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Додано: Пон 20 бер, 2023 08:36
https://news.finance.ua/ua/ukrainci-vid ... a-1-3-mlrd
Українці відкрили конвертаційних депозитів на $1,3 млрд
17.03.2023, 15:00 — Кредит&Депозит
425
Конвертаційні депозити вже відкриті на суму $1,3 млрд.
Про це повідомили в НБУ.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 08:52
moveton написав: FinTech написав:
Уточнялось, что будет снятие средств перед открытием 4-го и тд - сказали все равно надо будет
При этом справка о том, что деньги получены у них же путём возврата депо конечно же за подтверждение не проканает?
Намек был на доход от продажи имущества, наследство и прочее бла-бла.
Но будем посмотреть тогда еще ближе к открытию 4 депо.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 08:54
mustbe написав:
Таблица открыта.
В который раз настоятельно прошу не флудить в этой теме. Тут обсуждаем банковские вопросы.
Всё, что касается обменок, их курсов и любимый ими цвет купюр - обсуждаем в теме Обменок.
Просто потеребонькать ниачём - в Теребоньках.
Всем удачи
Откройте пожалуйста банку для донатов
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Додано: Пон 20 бер, 2023 08:56
emeta написав:
3/4 кто-то пробовал?
Как там что?
Пробовал, нормально, только долго открывают. 1ч 10 мин у меня все заняло на Б.Васильковской.
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