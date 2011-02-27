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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:04

  Evgeny написав:
  emeta написав:3/4 кто-то пробовал?
Как там что?

Пробовал, нормально, только долго открывают. 1ч 10 мин у меня все заняло на Б.Васильковской.


а что нужно то? текущие счета, карты?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:14

Убиб опустился с 1-го места на 8-е
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:19

emeta
Я не вижу смысла в картах к этим депозитам.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:39

Коллеги, кто с МИБом имел дело? Поделитесь опытом, пожалуйста. Он как-то неожиданно переместился на первое место в таблице.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:49

Пивденный повысил курс на 10коп, обратно 37.44
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:54

  nord написав:Коллеги, кто с МИБом имел дело? Поделитесь опытом, пожалуйста. Он как-то неожиданно переместился на первое место в таблице.


Отделение на Лаврской работает во время тревоги, учитывая что депо надо до 12 открыть, это очень важный бонус. Ну открытие традиционно долгое для новых клиентов
Evgeny
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  #<1 ... 804805806807
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