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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 805806807808>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:04

  Evgeny написав:
  emeta написав:3/4 кто-то пробовал?
Как там что?

Пробовал, нормально, только долго открывают. 1ч 10 мин у меня все заняло на Б.Васильковской.


а что нужно то? текущие счета, карты?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:14

Убиб опустился с 1-го места на 8-е
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:19

emeta
Я не вижу смысла в картах к этим депозитам.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:39

Коллеги, кто с МИБом имел дело? Поделитесь опытом, пожалуйста. Он как-то неожиданно переместился на первое место в таблице.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:49

Пивденный повысил курс на 10коп, обратно 37.44
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:54

  nord написав:Коллеги, кто с МИБом имел дело? Поделитесь опытом, пожалуйста. Он как-то неожиданно переместился на первое место в таблице.


Отделение на Лаврской работает во время тревоги, учитывая что депо надо до 12 открыть, это очень важный бонус. Ну открытие традиционно долгое для новых клиентов
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:16

  nord написав:Коллеги, кто с МИБом имел дело? Поделитесь опытом, пожалуйста. Он как-то неожиданно переместился на первое место в таблице.

з урахуванням того, що трапилося з Айбоксом, я б вже не ризикнув зв'язуватися з таким маленьким і маловідомим банком.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:27

  Evgeny написав:emeta
Я не вижу смысла в картах к этим депозитам.

Уже открытие счетов бесплатно в 3/4 (судя по таблице)?
Востаннє редагувалось demichh в Пон 20 бер, 2023 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:27

  Evgeny написав:
  nord написав:Коллеги, кто с МИБом имел дело? Поделитесь опытом, пожалуйста. Он как-то неожиданно переместился на первое место в таблице.


Отделение на Лаврской работает во время тревоги, учитывая что депо надо до 12 открыть, это очень важный бонус. Ну открытие традиционно долгое для новых клиентов

Открывал около 16:00 без проблем, до 12:00 было раньше, когда открытие было в офлайне. Новому клиенту надо открыть карты.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:37

  mustbe написав:Кто-то заходил в Поликом ?
Есть реальный опыт ?

банк черниговский, а там год назад много чего разбомбили
так что велика вероятность возврата депозитов через фонд
ну и
  Evgeny написав:своими требованиями превышают установленные требования НБУ

если что то пойдет не так, скажут что клиент похож на бен ладена и деньги ему не нужны
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